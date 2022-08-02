看好伴隨疫情好轉，台南遠東香格里拉飯店「醉月樓」中餐廳，再度於暑假期間再祭出港點用餐的樂享優惠招攬術，即日起至9月16日止，推出平日午間「夏日港點季」，三十道經典港式點心，由消費者依喜好，任選五道666元、七道888元、九道999元，企圖以優惠價格刺激消費慾。

在物價不斷漲高之際，醉月樓在暑假期間卻逆勢推出優惠，多道手工港式及滬式點心，讓消費者盡情享受各式美味點心。三十道精選佳餚，包括蠔皇叉燒包、櫻花蝦蘿蔔糕、蠔皇蒸鳳爪、豆豉蒸排骨、海鮮焗白菜、紫米珍珠丸、瑤柱翡翠餃、鳳尾蝦餃皇、蛤蠣蒸燒賣、甜椒海鮮餃、飛魚卵燒賣，以及松露南瓜果、椒心牛肉捲、墨魚花枝餅、黑金奶黃球、黑金奶黃球、百花釀豆腐等。

在養身甜品部分有，枸杞桂花涼糕、紫米紅豆露、紅棗桂圓燉桃膠、鹹香香奶塔等，為您午間美食樂章，劃上完美驚嘆號！

位於台南後火車站的台南遠東香格里拉飯店「醉月樓」中餐廳，挾其是台南地標建物，在該餐廳內用餐，還有全台南獨一無二的居高臨下絕色美景，可以相伴，一覽台南安平港、台南成功大學等美景。