美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率代表團1日展開亞洲行，結束新加坡和馬來西亞訪問行程後，率團訪台。專機於22時43分降落在松山機場，專車駛出松指部前往下榻飯店。（鄧博仁攝）

裴洛西專機22點44分降落松山機場 解放軍將在台灣周圍軍演3天

美國聯邦眾議院議長裴洛西8月2日至3日率團搭乘美國專機來台訪問，外交部今晚表示，這是繼1997年4月時美國眾議院議長金瑞契率團訪台後，睽違25年再度有美國聯邦眾院議長訪台，也是裴洛西議長時隔22年後再度訪問台灣。外交部相信國會重量級議員此次來訪，將能強化台美的緊密友好關係，進一步深化雙方在各領域的全球合作。

此團成員還包括聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks D-NY）、聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano D-CA）、歲計委員會副主席戴碧妮（Suzan DelBene D-WA）、聯邦眾議院政府監督及改革委員會經濟及消費者政策小組主席克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi D-IL）以及聯邦眾議員金安迪（Andy Kim D-NJ）等。

外交部發言人歐江安表示，對裴洛西議長率領多位美國會領袖級議員訪台表達誠摯歡迎。外交部長吳釗燮在本（8）月2日晚間訪團抵台時代表我國政府前往接機。

裴洛西議長於2007年至2011年以及2019年迄今兩度擔任聯邦眾議院議長，是美國史上首位且迄今唯一的女性眾院議長，經常以議長身分公開表達對台灣的支持；米克斯主席、高野主席、戴碧妮副主席、克利胥納莫提主席及金安迪眾議員均為眾院「國會台灣連線」成員，多次連署國會友我議案、聯名函及各項友台倡議。

歐江安指出，本團成員包含眾院外交、退伍軍人事務及歲計等多位重要委員會的領袖，凸顯台美關係廣獲美國會的高度支持，以及台美在各項領域的廣泛合作。美國國會自本年以來逐步恢復出訪各國，這次裴洛西議長首次率團訪問亞洲即將台灣納入行程，充分展現美國國會對台灣的高度重視，也再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的堅定支持。