躺在床上滑手機耍廢，對許多人來說是再平凡也不過的日常生活，不過柬埔寨近日發生一起離奇命案，一名少女洗完澡後，直接躺上床使用充電中的手機，等到她被人發現的時候，已經成為一具冰冷的屍體，整起事件在當地的網路論壇掀起熱議，許多人猜測觸電可能是主要死因。

根據外媒《MIRROR》報導指出，這起事件發生在柬埔寨橘井省（Kratie），一名17歲的少女Khorn Srey Pov在當地金礦開採公司擔任翻譯，當天盥洗完畢後，在還沒擦乾身體的情況下，就直接躺到床上滑手機，且當時手機仍插著線充電，被人發現時已經氣絕身亡。經過警方現場調查，認為嚴重電擊是可能的死因之一，但詳細案情仍有待釐清。

新聞曝光後，引起大量網友關注，有一派網友認為，少女在身體潮濕的情況下使用充電中的手機，才會因此發生憾事，但也有其他網友強調，就算身體是乾燥的情況下，直接睡在充電器旁邊也相當危險，並不是明智之舉。

過去《中時新聞網》曾報導，「手機放床上充電 竟燒出焦黑一片 網見驚人畫面全嚇傻」，有民眾將充電中的手機放在床上卻發生意外，床單和毯子都被燒出焦黑痕跡。臉書粉專「CPR Kids」就發文提醒，要將充電中的物品放置在平坦且沒有易燃物質的平台上，切忌在床上充電，也不要使用廉價的充電電線等設備。