在俄烏戰爭帶動通膨揚升之際，日本政府2日宣布，2022財年（至2023年3月止）的平均最低時薪將調升3.3％，調幅連續第二年刷新紀錄，旨在協助家庭對抗全球商品通膨。

日本官員透露，厚生勞動省批准旗下機構的建議，將2022財年的平均最低時薪調高31日圓，或紀錄性的3.3％，至961日圓（約7.28美元）。最新薪資水準適用於所有勞工，包括計時和約聘人員。

日本首相岸田文雄擬藉由調升最低薪資，來推行他的財富分配核心政策，以便讓日本經濟走在永續復甦軌道。日本政府的目標是盡快讓全國的平均最低時薪達到1,000日圓。

日本去年將所有勞工的平均最低時薪調升紀錄性的28日圓，至930日圓。

SMBC日興證券首席市場經濟學家丸山義正（Yoshimasa Maruyama）指出：「鑑於日本核心通膨已經超過2％，和日本經濟成長約在1％，本次的最低薪資調幅是合理的，反映相岸田文雄提高薪資的承諾。」

丸山表示，調高薪資最重要的是以可持續的方式為之，而不僅僅是一次性的調整。

在厚生勞動省中央最低薪資審議會的小委員會1日會議中，勞方與資方代表皆同意有必要調升薪資，但雙方對於通膨的影響意見分歧。勞方基於生活成本躥高，主張大幅上調薪資水準，但資方考量成本攀升壓力，認為調薪應該審慎為之。 新的最低時薪標準預計10月開始實施，雇主若未依法支付員工最低時薪，將遭受罰款。

自2000年以來，日本平均薪資鮮少調升，儘管日本勞動市場緊繃，但通膨長期低迷讓企業有藉口暫緩調薪。然而供應鏈瓶頸與俄烏戰爭推高進口成本，迫使更多企業調高商品售價，帶動日本通膨上揚。

日本6月核心消費者物價指數（CPI）年增2.2％，雖然升幅較許多西方國家和緩許多，但已連續三個月高於央行2％的目標。