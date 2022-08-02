如興(4414)2日晚公告，因股東偉豪投資轉讓持股已超過選任時持股的1/2，偉豪投資董事代表翁紹華、游基田、林明憲均遭到解任。
如興表示，2日已收到偉豪投資辭任函，請辭法人董事職務，並不再派代表人補足原任期，公司現任在職董事將召集董事會選任董事長，並依法令規定召開股東會補選或全面改選。
由於現任董事長翁紹華被解任，如興表示，近期將由現任董事召集董事會選派董事長。
如興(4414)2日晚公告，因股東偉豪投資轉讓持股已超過選任時持股的1/2，偉豪投資董事代表翁紹華、游基田、林明憲均遭到解任。
如興表示，2日已收到偉豪投資辭任函，請辭法人董事職務，並不再派代表人補足原任期，公司現任在職董事將召集董事會選任董事長，並依法令規定召開股東會補選或全面改選。
由於現任董事長翁紹華被解任，如興表示，近期將由現任董事召集董事會選派董事長。
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