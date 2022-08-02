面臨萬物齊漲，美國民眾為了看緊荷包開始轉向1元商店進行採購。根據InMarket調查機構指出，在過去8個月期間，消費者在折扣連鎖商店的平均支出增加逾7成。

美國物價飆不停，據勞工部數據顯示，6月消費者物價指數年增9.1％再創逾40年新高，其中能源成本暴漲41.6％、日常品價格更激增12.2％。

不堪物價上漲壓力，許多家庭開始展開省錢大作戰。他們除了省略度假與減少出外用餐，還尋求降低對生活必需品的開支。其中最常見作法就是轉向到1元商店與折扣商店進行採買。

據InMarket的統計數據，從2021年10月到2022年6月這段時間，民眾在折扣連鎖店的平均消費金額增加71％。同期間前往零售店對相同項目進行採買的金額則減少5％。許多大型消費品牌，像是沃爾瑪與聯合利華等，都表明短期間不會調降產品售價。

為滿足民眾對日常品的購買需求，美國最大連鎖1元商店Dollar General表示，全美約2,300家分店已增加新鮮果蔬的販售。該業者計畫未來數年將把該服務擴展到逾1萬家分店。

此外擁有Family Dollar連鎖商店的Dollar Tree也表示，多家分店已開始銷售冷凍蔬果、果汁、堅果、全麥產品、蛋與牛奶等日常食品。

還有一些家庭則藉由大量採購來降低日常必須品的支出，這也導致倉儲量販店受到歡迎。沃爾瑪5月在法說會上表示，旗下Sam's Club的會員收入年增10.5％。

至於才剛發布16年最大銷售成長紀錄的民生用品巨擘寶僑，則是警告未來銷售成長恐將減緩。它解釋主要原因是消費者減少Tide洗衣精與幫寶適紙尿布等知名品牌的購買。

商務部日前發布6月消費支出增加1.1％、高出5月的0.3％增幅。不過經濟學家發現，為了節省支出，低所得家庭正改變消費習慣，轉而購買低價品牌的商品。