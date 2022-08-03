1994 年，在查爾斯與黛安娜公開宣告分居兩年後，我們看到黛安娜的內心轉變，完全體現在那一件復仇之裙上。這件時裝出自於希臘設計師克麗絲緹娜．史登博利安（Christina Stambolian）之手，黛安娜穿著這件備受議論的性感洋裝到蛇形藝廊（Serpentine Gallery）出席活動，當晚查爾斯王子在電視上承認，在過去9年裡他和卡蜜拉外遇了，對婚姻不忠（雖然黛安娜暗示，在整段婚姻裡，查爾斯在感情上都一直對她不忠）。

黛安娜再一次搶占了頭條，這是一次終極的強力反擊，也是她跨出的第一步，為自己的故事寫下自信的最終章。這件小黑裙有著露肩的心型領口設計，剪裁在膝蓋以上，她穿上了透明絲襪，展現出健美的雙腿（見下圖）。

黛安娜昂首著，臉上充滿笑意。不再用墊肩，自信的露出肩膀，強壯而堅毅。她的脖子上戴了鑲著藍寶石的珍珠項圈，在1980 年代出席許多王室官方活動時，多次出現過——薄命的婚姻和過去的生活，就像榮譽徽章一樣佩戴在身上，與她非常大膽的套裝形成對比，表達出一種覺醒和新曙光的感覺。她的解脫可想而知。黛安娜抬著頭挺著胸，與帶著羞愧、垂頭喪氣的查爾斯王子呈現強烈反差。

隔天，黛安娜王妃又一次登上媒體頭條。當民眾對於查爾斯在鏡頭前坦承行為不檢而感到難堪時（他在述說時，竟然是帶著一股忍不住的笑意），黛安娜的堅強則贏得了掌聲；她的人氣飆升，她重生了！黛妃作為「人民的女王」地位更加鞏固。這些頭條報導方興未艾——似乎整個世界（除了英國皇室以外）都站在黛安娜這一邊。

1994 年夏天開始，黛安娜的穿著對於改寫人生故事，繼續發揮重要功能。她對自己有更敏銳的直覺，喜歡追求比上一件衣服更刺激的快感。黛安娜在1990 年代幾件最著名的服飾是由雅克．阿扎古里（Jacques Azagury）所設計的，當我與阿扎古里交談時，他說：「黛安娜明白每一次打開車門，就有上千人等著看她的穿著品味，哪一款洋裝？哪一雙鞋？哪一件珠寶？黛妃相當有想法，她不喜歡讓人失望，她也不會令人失望。這對她來說是件大事，而她樂在其中。」

1994年蛇形藝廊的晚宴上，黛安娜王妃在一片震耳欲聾的掌聲中走了出來，她微笑著走出勞斯萊斯禮車，立即親吻了迎接者的臉頰兩旁。沒有屈膝禮，也沒有隆重的儀式；黛安娜是一個想生活在現實世界的超級明星。

她穿著史登博利安的雪紡小黑裙，配上Manolo Blahnik 的高跟鞋和一只Ferragamo Vara 手拿包。黑色迷你裙幅在她身後飄動，有某種特別的象徵意味──和當年長達25 吋的婚紗禮服裙襬形成對比。她明顯變輕盈了。這一次，她正走在邁向自由的通道上。

就像1981 年，她第一次出席王室活動時所穿的那件黑色低胸禮服一樣，這件迷你黑色晚宴裙代表了對自由的新嘗試。就象徵意義而言，這兩件裙子同樣代表著生命中某個時期的終結。

黑色，被歸類為哀悼的顏色，同時也可以是性感成熟的顏色。黛安娜傳達的訊息很清楚：她的婚姻已經終結，她正在繼續前進，而今天的新聞頭版將屬於她。

(本文摘自《黛安娜王妃》/大是文化)

【內容簡介】塑造專屬自己的強烈風格，用形象傳達內心想法，她至今仍是世上第一人。

司機酒駕、狗仔緊跟，加上沒有綁安全帶，1997年八月，黛安娜王妃和埃及裔男友多迪的轎車，在巴黎地下道撞毀，兩人送醫後不治，消息震驚全球。

25年過去，黛安娜的身影從未被世人遺忘，她的故事不斷被翻拍，像是Netflix影集《王冠》、電影《史賓賽》。連在伊麗莎白女王登基70週年典禮上，看到英國王妃凱特，大家還是忍不住說，凱特的穿著和一舉一動「真像黛安娜呀！」

時尚雜誌甚至用幾十張對比照片，舉證凱特「致敬」黛安娜的雷同服飾，可見黛安娜品味之超卓。

1981年，年僅20歲的黛安娜嫁給了英國查爾斯王子，不過，這場如童話般的「世紀婚禮」並沒有想像中那麼美滿；與皇室格格不入、查爾斯不斷搞婚外情，還有狗仔天天如影隨形，讓原本害羞的黛，變成了厭食的黛、憂鬱的黛和憤怒的黛……。

英國記者艾洛絲．莫蘭是黛安娜王妃時尚研究者，她發現，那些無法說出口的心事，黛妃會透過衣服來表達：從獻祭皇室羔羊般的粉色格子褲，到新自由女性的性感Versace禮服，每件衣服的背後，都隱藏著一個不為人知的黛。

【作者簡介】艾洛絲．莫蘭（Eloise Moran）

出生於倫敦，現在在洛杉磯擔任時尚作家，她創立的Instagram帳號@ladydirevengelooks目前已超過10萬追蹤，艾洛絲藉此帳號將黛安娜王妃的「復仇式穿搭」介紹給Instagram世代，受到《紐約客》雜誌、《洛杉磯時報》及英國《電訊報》、《Bustle》等大型媒體報導。

艾洛絲曾擔任時尚精品品牌Opening Ceremony的特約編輯，現在是位自由作家，同時負責多家時尚品牌與平臺的行銷策劃。

【譯者簡介】蔣雪芬

政大新聞系畢業；英國伯明罕大學觀光政策與管理碩士。譯有《吃培根，別慢跑》、《讓錢不斷流進來的說故事技術》、《沿著寂寞，我找到自由》（以上皆為大是文化出版）。