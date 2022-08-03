黛安娜的時尚團隊包括世界級的設計大師們——吉安尼．凡賽斯（Gianni Versace）、范倫鐵諾（Valentino Garavani）和他的共同創辦人傑卡羅．吉米迪（Giancarlo Giammetti），和雷夫．羅倫（Ralph Lauren）——這幾位時裝設計師的作品，都以作風大膽、剪裁合身聞名；在很大的程度上，有助於黛妃藉此傳達出新生的自由。

後來她會穿上幹練的套裝，搭配Gucci 和Dior 的時髦公事包以及個性手提包，同時在她傳統「斯隆遊俠」（Sloane Ranger） 風格，代表英國上流社會年輕人時髦而保守的穿著裡，添加美式風格的元素。

包括棒球外套、牛仔靴、印有「USA」字樣的Ralph Lauren 馬球運動衫，還有光潔閃亮的白色Nike 運動鞋，都是她的日常穿搭。在出席官方的慈善活動時，她會高調穿著剪裁得體的西裝裙套裝或直筒連身短洋裝，手上提著一只白色的香奈兒凱莉包（Chanel Kelly bag），交織在一起的雙C 標誌 ，距離她遠遠的（見下圖）。

背香奈兒的黛妃。(圖/大是文化提供)

背香奈兒的黛妃。(圖/大是文化提供)

黛安娜從一名年輕的幼兒園助理教師兼保母，到成為面對全世界的王妃，當時媒體稱她為「害羞的黛」（Shy Di），時過境遷四十多年，這個世界依然對於黛安娜王妃感興趣，關切著她的任何故事。

我花了許多時間試圖追根溯源，了解黛妃歷久不衰的原因。以瑪麗蓮．夢露（Marilyn Monroe）為例，她曾經被視為時尚指標，但似乎與千禧世代或Z 世代的潮流品味天差地遠。

大家常常問我，是否認為最近的「黛安娜之復興」會終結？這位曾經被關在象牙塔的女人，對於「平民百姓」的身分非常著迷，她對自己的定位是這樣的：一個平凡的女人，受到了命運擺布，身處超乎想像的位置。她可以是咖啡廳裡坐在你隔壁的女人，正啜飲著一杯茶，吃著三明治；也很可能當妳在麗池酒店（Ritz）的洗手間補妝時，她就是妳遇到的那位上流社會的女士。

黛安娜將高檔的時尚和平民時裝完美融合，她平易近人卻又遙不可及的氣質，或許就是能夠不退流行的原因，也是為什麼這麼多年後，她依然成為奢侈品牌和街頭服飾設計師的現代繆思——從倫敦時裝設計師亞歷珊卓．瑞奇（Alessandra Rich，凱特王妃〔Kate Middleton〕最愛的品牌），到已故的時裝設計師維吉爾．阿布洛（Virgil Abloh）的Off-White，都曾經以黛妃為設計靈感。

媒體和大眾認為黛安娜是安靜又順從的衣架子，她利用了這一點作為優勢。這名從學校畢業後就沒有任何資歷的女子，被人不斷看輕，而她卻在受到公眾矚目的那一刻起，就運用了強大的技能，傳達出她自己的故事——黛安娜無須言語，就有能力與民眾產生連結。

35 年後重回秀場的黛妃靈感。(圖/大是文化提供)

1983 年8 月，這不是黛安娜第一次穿這件黑白印花襯衫，它出自荷蘭設計師楊．凡．維爾登（Jan van Velden）之手。這件襯衫第一次亮相是在1983 年的澳洲和紐西蘭之旅。媒體報導寫道：「這件襯衫鬆垮的放在黑色百褶裙外面，看起來確實又矮又胖。」

但黛妃總是可以令人無話可說，也許造型師安娜．哈維（Anna Harvey）幫了一些忙，她穿出了另一種味道。這次她把襯衫塞進白色鉛筆裙，繫了一條別緻的黑色皮帶。那天的髮型也很好看。

無懈可擊的出色，回嗆了所有批評她穿著的人。2018 年，設計師維吉爾．阿布洛重新推出這個印花，把它複製到Off-White 的Natural Woman 春夏系列，推出多款以黛安娜為靈感發想的單車短褲和外套。

(本文摘自《黛安娜王妃》/大是文化)

【內容簡介】塑造專屬自己的強烈風格，用形象傳達內心想法，她至今仍是世上第一人。

司機酒駕、狗仔緊跟，加上沒有綁安全帶，1997年八月，黛安娜王妃和埃及裔男友多迪的轎車，在巴黎地下道撞毀，兩人送醫後不治，消息震驚全球。

25年過去，黛安娜的身影從未被世人遺忘，她的故事不斷被翻拍，像是Netflix影集《王冠》、電影《史賓賽》。連在伊麗莎白女王登基70週年典禮上，看到英國王妃凱特，大家還是忍不住說，凱特的穿著和一舉一動「真像黛安娜呀！」

時尚雜誌甚至用幾十張對比照片，舉證凱特「致敬」黛安娜的雷同服飾，可見黛安娜品味之超卓。

1981年，年僅20歲的黛安娜嫁給了英國查爾斯王子，不過，這場如童話般的「世紀婚禮」並沒有想像中那麼美滿；與皇室格格不入、查爾斯不斷搞婚外情，還有狗仔天天如影隨形，讓原本害羞的黛，變成了厭食的黛、憂鬱的黛和憤怒的黛……。

英國記者艾洛絲．莫蘭是黛安娜王妃時尚研究者，她發現，那些無法說出口的心事，黛妃會透過衣服來表達：從獻祭皇室羔羊般的粉色格子褲，到新自由女性的性感Versace禮服，每件衣服的背後，都隱藏著一個不為人知的黛。

【作者簡介】艾洛絲．莫蘭（Eloise Moran）

出生於倫敦，現在在洛杉磯擔任時尚作家，她創立的Instagram帳號@ladydirevengelooks目前已超過10萬追蹤，艾洛絲藉此帳號將黛安娜王妃的「復仇式穿搭」介紹給Instagram世代，受到《紐約客》雜誌、《洛杉磯時報》及英國《電訊報》、《Bustle》等大型媒體報導。

艾洛絲曾擔任時尚精品品牌Opening Ceremony的特約編輯，現在是位自由作家，同時負責多家時尚品牌與平臺的行銷策劃。

【譯者簡介】蔣雪芬

政大新聞系畢業；英國伯明罕大學觀光政策與管理碩士。譯有《吃培根，別慢跑》、《讓錢不斷流進來的說故事技術》、《沿著寂寞，我找到自由》（以上皆為大是文化出版）。