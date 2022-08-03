全國唯一連續獲獎21年，並擁有新竹喜來登五星飯店扎實經驗的「豐邑建設」，不再只以建築設計為訴求，而是採頂級硬體設計，結合高品質水準的飯店服務，進軍台中水湳中央公園特區，在僅分割25公頃作為珍貴住宅區的「肥沃月彎」，攜手國際設計師打造34層樓高的「豐邑PARK ONE」，擁抱中央公園綠意，坐享水湳經貿發展新境界。

建築如何內外兼具、重質又重量，就是建設公司的本事。堪稱精雕細琢的藝術家「豐邑建設」，視每一幢建築為藝術品，善盡營建職責、秉持建築良心，賦予其豐富的生命與文化，也讓住戶有能力享受與擁有藝術化生活。隨著人們的需求與生活水平的提升，建築不能再空有其表。以全球主流豪宅為例，擁有華麗外殼卻缺乏良好服務，已不再符合未來豪宅趨勢，無論軟硬體應具備頂級水準，硬體設計與服務皆是。

「豐邑建設」因投資新竹喜來登飯店，累積豐厚的國際飯店營運實力與經驗，且擁有高水準的藝文事業，憑藉軟硬兼具的實力，更以連續21年榮獲118座大獎的風光成績，將五星飯店經營模式導入社區，提供居民良好的居住體驗，打造服務完善、居住更安全的宜居社區。這次看準台中水湳中央公園特區的宜居環境與發展潛力，以「豐邑PARK ONE」開啟新的里程碑。

「豐邑PARK ONE」規劃53至74坪的3至4房，出自七星級跨國建築團隊的新創藝。景觀設計由日本的石村敏哉主導，以獨特及創新理念結合國際潮流，擅長打造獨特、嶄新的作品；室內設計則出自德國的Ines Gerlach之手，擁有高端時尚品味，豪華酒店、頂級品牌時裝店及名人住宅皆是她的傑作；燈光設計交由台灣首位照明設計師姚仁恭，為元素、空間、材質及使用性質打造最敏銳又不失美感的燈光照明，使建築成為夜空最耀眼的城市藝術品。

「豐邑PARK ONE」規劃53至74坪的3至4房，出自七星級跨國建築團隊的新創藝。(圖/豐邑建設提供)

而「豐邑PARK ONE」就位於珍貴的「肥沃月彎」。萬群地產開發董事長謝坤成表示，「肥沃月彎」被中央公園環抱，形成絕佳風水寶地；中科路以西即身處公園綠意中，環境近似紐約第五大道與日本表參道，居住環境可能是全台灣最好。

被視為下一個台中七期的水湳中央公園特區，總面積254公頃，以67公頃的中央公園為核心，發展經貿、文化商業、生態住宅、文教及創新研發等5大專區。目前，推動逾10年的水湳轉運中心，終於預計在9月開工，屆時將成為兼顧公共運輸轉乘、商業機能及停車的多功能建築；全台唯一圖書館與美術館共構的世界級綠建築「綠美圖」，以及為為產業而生、水湳最大能量建築的「台中國際會展中心」，皆在台中市長盧秀燕的帶領下成功上梁，預計2025年完工。

水湳中央公園特區以67公頃的中央公園為核心，發展經貿、文化商業、生態住宅、文教及創新研發等5大專區。(圖/豐邑建設提供)

中央公園。(圖/豐邑建設提供)

除此之外，台中的宜居環境與發展利多，亦獲科技大廠青睞，包含護國神山台積電，選定台中科學園區西側、總面積94公頃的土地，最快預計明年興建最先進的2奈米製程場域。因此，待重大建設陸續到位，未來人流與錢潮的匯聚能量十分強勁。

董事長謝坤成認為，之前北漂族佔多數，主因是重北輕南，現在卻逐漸出現南漂現象，證明台中擁有成為全台最大城市的格局。水湳經貿園區是難得的高綠覆率重劃區，且具備完善的重大建設，論未來人流與含金量，甚至是居住品質皆是上上之選！

豐邑PARK ONE

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