2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」，由國際知名時尚設計師潘怡良擔任藝術總監，與享譽國際的優人神鼓團隊跨界合作，於8月6日晚上6時30分璀璨登場！

鎏金時尚夜-活動流程與活動平面配置圖。（圖／新北文化局提供）

活動地點位於水湳洞停車場(台2線濱海公路與北34線洞頂路口)，活動當日水湳洞停車場供展演活動使用，8月6日自0時至24時，暫停民眾停車。為了讓更多民眾順利來到現場，活動當日部分路段將實施交通管制，並加強違規取締，相關接駁資訊歡迎民眾多加利用。

鎏金時尚夜-防疫指引與觀展須知。（圖／新北文化局提供）

此外，在晚上7時節目正式開演前，主辦單位也安排新象劇團進行暖場表演活動，與觀眾一同互動。散場期間，於晚上8時30分開始，也將邀請模特兒登台讓民眾近距離欣賞礦系服飾，歡迎民眾攝影留念。另外，如想慢遊水金九的民眾，可安排兩天一夜旅程，入住合作民宿享九折優惠，並可獲得礦山藝術季「好康券」免費參觀黃金博物館。「鎏金時尚夜」更多資訊，請逕上礦山藝術季官網站 、新北市文化局粉絲專頁查詢。

交通資訊：

一、大眾運輸及交通管制

(一) 大眾運輸－接駁車：共三條接駁路線【基隆線】、【瑞芳線】、【金九線】，於17時至19時提供進場接駁，班距為10-15分鐘一班；20時30分至22時進行撤場接駁，於會場統一發車。

【基隆線】

路線：八斗子觀光漁場C區停車場－大基隆駕訓班停車場－水湳洞停車場

去程：17:00 由八斗子觀光漁港C區停車場發車

回程：20:30 由水湳洞停車場發車

【瑞芳線】

路線：瑞芳火車站(區民廣場)－大基隆駕訓班停車場－水湳洞停車場

去程：17:00 由瑞芳火車站發車

回程：20:30 由水湳洞停車場發車

【金九線】

路線：新九停車場－隔頂站－黃金博物館－勸濟堂牌樓前－水湳洞停車場

去程：17:00 由新九停車場發車

回程：20:30 由水湳洞停車場發車

(二) 大眾運輸－公車：共分由【臺北市區】、【基隆市區】、【瑞芳市區】三區域出發，接搭至「金瓜石(黃金博物館)站」轉乘接駁車

【臺北市區】出發：搭乘965臺北客運或1062基隆客運

【基隆市區】出發：搭乘788基隆客運

【瑞芳市區】出發：搭乘856臺灣好行黃金福隆線、788基隆客運、965臺北客運、1062基隆客運

(三) 交通管制：自16時至21時30分，九份隔頂路口(102縣道及北34線交叉口)、水湳洞洞頂路口(台2線濱海公路與北34線路口)實施小客車館至，除領有通行證車輛、接駁車、媒體採訪車、工作人員車輛及在地居民身分證外，於均不得進入。

二、自行駕車：民眾於交通管制實施(16:00-21:30)前，至「大基隆駕訓班停車場」、「新九停車場」停放車輛，搭接駁車至活動會場，車位有限，請提早入場。

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