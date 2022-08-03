越南籍的吳姓男子先前請女會計幫他檢查宿舍壞掉的電器產品，卻趁隙將對方壓在床上強吻，直到女會計尖叫大吼，吳男才作罷。嘉義地院審結，依強制罪判吳男5月徒刑，刑期執行完畢將驅逐出境。
判決書指出，越南籍吳姓男子與女會計小玲（化名）為同事，2015年間吳男佯裝宿舍冰箱與電鍋壞掉，請小玲協助到宿舍查看，未料，吳男卻在小玲離開之際，強行將小玲推倒並壓在床上強吻，直到小玲放聲尖叫並大吼「老闆回來了」，還咬吳男肩膀，小玲才趁隙逃脫。
對此，吳男承認曾請小玲到他的宿舍內查看故障的電器設備，但否認強迫小玲，稱小玲開門時，門上的刀具掉落，他為了保護小玲免於受傷才推倒對方。
嘉義地院法官勘驗小玲的數次證詞，發現前後供述相同，沒有矛盾或態度反覆之處，若非親身經歷實在無法牢記情節，認為小玲的證詞可信度極高；此外，吳男在案發當日接受偵訊時，就已坦承把小玲拉倒在床上，抱住對方且想親吻最後被推開等語，故不採信吳男說法，酌情後，依犯強制罪，處吳男5月徒刑，得易科罰金15萬，刑期執行完畢後驅逐出境。可上訴。
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