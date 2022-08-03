美國近期動作頻頻，除了晶片法案闖關成功，又提出「晶片四方聯盟」（Chip 4），包括日本、台灣、韓國都在受邀行列。前民進黨立委郭正亮分析指出，美國知道要台積電去美國設廠不容易，所以一方面提出設廠補貼，另一方面提出Chip4，背後目的是聯合日本打三星跟台積電。他更直言，台積電被稱為台灣的矽盾，但美國硬拉台積電到美國生產高階晶片，台灣矽盾正在瓦解中。

郭正亮在《亮點交鋒》節目中指出，陸美台晶片戰已到關鍵時刻，他強調，Chip 4若是立足於台積電繼續在台灣設廠當然是好事，但美國真正的目的，是要台積電跟三星去美國投資。

郭正亮表示，美國知道台積電不想在美國設廠，所以祭出硬手段，「不跟美國合作、美國就去跟日本合作」，回顧1980年代，美國結合三星對抗日本半導體，美國這次則計畫聯合日本對抗三星跟台積電，這次美國攜手日本說要推出2奈米晶片，力拚在2025年量產，此時間點剛好與台積電、三星所喊出的2奈米目標一致。

郭正亮直言，台灣政府一天到晚喊保台，卻什麼事都不敢做，他強調，美國基於自身國安，要台積電赴美設廠，台灣的戰略價值就會減少，台灣矽盾不就在瓦解中嗎？

至於美國晶片法案過關，郭正亮則在《深喉嚨online》節目中分析，美國晶片法案意在讓高階晶片市場「去大陸化」，而這可能讓台積電非常痛苦，因為即使不想去，美國仍設定其赴美建6座晶圓廠，而台積電認為赴美設廠難賺錢，且因為要到台灣受訓半年，等同台積電幫忙培養人才，可能就此變成「美國人才培訓所」。