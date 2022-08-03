美國持續在半導體領域上限制大陸晶片業的發展，不僅將設備出口禁令擴大至14奈米晶片，接下來更打算將記憶體晶片列入設備出口禁令的範圍內，等於將制裁政策觸及非軍事晶片，引起市場震撼，若此禁令成真，在大陸擁有多間工廠的記憶體晶片巨頭三星、SK海力士也會受到波及。對此，有分析師認為，對韓廠而言是短空長多。

Business Korea、路透社報導，大陸是記憶體晶片最大消費國，境內也有多家半導體巨頭設立工廠，三星在西安擁有一座NAND記憶體工廠，佔總產量的4成，SK海力士在無錫也有一座DRAM記憶體工廠，佔總產量將近一半，對整體營運相當重要。

若美國擴大制裁範圍，南韓廠商將面臨衝擊，一位不具名的業內人士表示，目前美國的出口限制對南韓廠商影響不大，但如果手段升級，韓廠恐怕會很難維持產線運作，甚至引入次世代的設備或技術。

此外，南韓股市分析師Kim Yang-jae則說，「南韓和大陸在記憶體市場上的技術差距很大，但大陸最近在自家的智慧型手機上增加使用率，甚至蘋果也在考慮採用大陸企業的記憶體晶片，這是值得注意的地方。」

有不具名分析師則認為，對南韓企業而言是短空長多，美國針對大陸晶片業的限制是對南韓晶片製造商有益處的。

報導提到，美國加強制裁大陸晶片業，在無形中也給予南韓企業壓力，主要是因為大陸是南韓晶片重要市場，三星今年第一季在大陸的銷售額佔整體的26.1%，無論是生產面或營運面都是重要夥伴。