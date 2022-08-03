美國眾議院議長裴洛西已於2日晚間抵台，同時《新華社》也公告，中國人民解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。前立委沈富雄認為，美國覺得中國大陸現在強大了，在第一島鏈打不見得會贏，因此美國會要退到第二島鏈，「真的退到第二島鏈的話，台灣就完蛋了」，同時也預言「中國大陸會在軍事以外的領域懲罰台灣」。

沈富雄2日在網路節目《少康戰情室》中提到，他自詡是台灣境內最大隻的「和平鴿」，因此他判定這次裴洛西來台，其實兩岸絕對不會打仗，他更直言「除非美國故意挑釁要打仗，中國大陸絕對不主動打仗」，沈富雄也說，現在美國認為中國大陸強大了，在第一島鏈打不見得會贏，因此美國會要退到第二島鏈，「真的退到第二島鏈的話，台灣就完蛋了，台灣就在第二島鏈的前方，我們就死定了」。

沈富雄更列出3點佐證中國大陸不會主動開戰，首先「中國大陸雖然比以前強大，但真的要在第一島鏈打的話，其實並沒有打贏的把握」；再來「真的打起來的話，戰火不只在第一島鏈，還在自家家門口，還到國內了，『為什麼要在我家門口打仗勒？』」；最後則是「朝思暮想要把台灣拿回來，台灣會因為打仗變得越來越近嗎？當然是越來越遠，你覺得中國大陸有那麼笨嗎？」

沈富雄還說，「中國大陸面子一定要有的，它非常在意兩個國家，一個是美國一個是日本，如果這兩個國家想辦法要讓台灣越來越像一個國家，它絕對受不了」，他直言中國大陸「是可忍孰不可忍啊，如果不表演一下的話，如果美國得寸進尺，比裴洛西更重要的人一個一個來，該怎麼辦？因此一定要防患未然，制敵於先」，現在的軍演就是一個「演」字，就是演給大家看，「一個月後，這就是一場浪費人力、物力勞民傷財的表演」，沈富雄更預言「中國大陸也會懲罰我們，會在軍事以外的領域，在外交、經貿的領域，讓你有感覺，但絕對不是軍事方面的痛」。