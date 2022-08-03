美國眾議院議長裴洛西率團抵台，美國在台協會今晚發布成員簡介如下：

一、聯邦眾議院議長南西‧裴洛西（Speaker Nancy Pelosi），為第52任聯邦眾議院議長，她在2007年當選議長時寫下歷史，成為第一位擔任此職位的女性。目前為她議長的第三任任期，在2019年，裴洛西又再度寫下歷史，重新成為第二順位的總統繼任者，為60多年來第一人。身為議長，裴洛西致力為人民奮鬥，努力降低醫療成本，透過強勁的經濟成長與重建美國增加勞工的薪資，並且整治貪腐，要華盛頓為所有人服務。

裴洛西是美國國內外的環保領導者，她於1989年確保「裴洛西修正案」的通過，該修正案現在已成為全球評估發展對環境所造成潛在影響的工具。在舊金山，裴洛西是舊金山要塞公園相關立法的起草人，並將這座前軍事據點改建為城市國家公園。

在裴洛西議長的領導下，聯邦眾議院繼續推動政府的問責制和透明度，聯邦眾議院通過了國會史上最嚴格的道德改革立法，包括建立一個獨立的道德小組，並提高對眾議院運作的問責和透明度，包括改革指定用途基金。裴洛西以議長的身分帶領眾議院通過「揭露選舉支出以鞏固民主法」，用來打擊操控美國大選的企業並確保進一步揭露；直到今天，她仍持續為這項立法而奮鬥。

其他重要的立法成就包括：10年來首次提高最低工資；自《美國軍人權利法案》以來金額最高的大學補助；針對伊拉克和阿富汗戰役退伍軍人的新美國軍人權利法案；並增加了為退伍軍人、軍人的看護和退伍軍人管理局提供的服務。

作為聯邦眾議院民主黨領袖，裴洛西從共和黨占多數席位的情況之下獲得了關鍵的立法勝利。在第114屆國會上，她率先達成了一項歷史性的兩黨協議，以鞏固聯邦醫療保險。

二、眾議員格雷高里‧Ｗ‧米克斯（Congressman Gregory W. Meeks），他在1992 年當選為紐約州議員，並一直擔任此職位至1998 年直到他贏得了代表紐約州第五國會選區的特別選舉為止。目前為其第十三任期，他投入精力和技能，服務全國組成最多元的選區之一。

米克斯眾議員是眾議院外交委員會主席，也是第一位擔任該委員會主席的黑人國會議員。米克斯是擁有數十年外交政策經驗的多邊主義者。他認為美國應該以自身利益為主建立聯盟，與其他國家一起建設穩定繁榮的未來。

三、眾議員馬克‧高野（Congressman Mark Takano），2012年，高野成為第一位公開出櫃的有色人種國會議員當選人。在眾議院代表河濱郡、莫雷諾谷、朱魯帕與佩里斯的選民。他是聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席，也是教育和勞動力委員會的成員。

四、眾議員蘇珊‧戴爾本（Congresswoman Suzan DelBene），代表華盛頓州第一國會選區，該選區從金郡東北部到加拿大邊境，包括金郡、史諾霍米須郡、斯卡吉特郡和霍特科姆郡的部分地區。

她目前擔任聯邦眾議院歲入委員會副主席，該委員會目前熱烈關注的議題為更公平稅法、醫療改革、貿易協議和持久退休保障，她也在選任歲入衡量小組委員會和貿易小組委員會服務。

五、眾議員拉札‧克里什納莫迪（Congressman Raja Krishnamoorthi），代表伊利諾伊州第八選區，其中包括芝加哥的西部和西北郊區。

他在聯邦眾議院的情報選任委員會、新冠病毒危機特別小組選任委員會、監督與政府改革委員會服務，並擔任其經濟和消費者政策小組委員會主席、LGBTQ＋平權黨團副主席、 國會亞太裔美國人黨團移民工作小組的共同主席，並擔任民主黨黨團的助理黨鞭。他也是跨黨派終止青年電子煙流行黨團和跨黨派太陽能黨團的創始人和主席。

六、眾議員安迪‧金（Congressman Andy Kim），代表紐澤西州第三國會選區。畢生致力為國服務， 他曾在民主黨與共和黨執政期間擔任公職，曾在美國國際開發署、國防部、國務院、白宮國家安全委員會任職，並於阿富汗擔任裴卓斯將軍和艾倫將軍的顧問。

在聯邦眾議院，金眾議員正努力使美國團結起來，加強國家和經濟安全。他透過投資小型企業和創新、為勞工家庭創造公平和機會，以及兌現美國對軍人家庭和退伍軍人的承諾，支持促進經濟發展的強力措施。