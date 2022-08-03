美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2日）搭乘「SPAR19」波音C-40C運輸機，於晚間10時44分降落松山機場，身穿粉色套裝現身，引起國際高度關注。曾是《大學生了沒》班底的男星麥基，在社群平台分享衝到松山機場追星的動態，並猜測裴洛西會試吃台灣名產鳳梨酥。

裴洛西在台灣時間下午3時42分從馬來西亞（SZB）出發，避開爭議性極高的南海路線，飛了7小時終抵達台灣，麥基在臉書限時動態PO有關裴洛西來台的新聞，備註「歷史的一刻」，接著上傳自己搭捷運到松山機場的照片，哭笑不得地開玩笑：「來松山機場追星了！裴洛西真的很大牌唉，一下說22：20抵台，一下又改說22：43抵台」。

下一則動態，麥基拍了捷運站的照片，腦中的小劇場開始上演，想著「我到底有辦法順利地跟她合照？她會去逛免稅店嗎？機場買香水不是都比較便宜，但感覺她又不愛噴香水，感覺她會一直試吃新東陽鳳梨酥」，最後驚呼：「天哪！今晚就跟小時候一樣，只有颱風天才會時刻關注新聞」。