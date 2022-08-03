擁有中東混血的網紅蕾菈是「反骨男孩」團員之一，因火辣身材和神似鄧紫棋的長相，因此有「小鄧紫棋」的封號，是許多人心目中的性感女神，近日她因馬來西亞行程離台，2日結束行程後，再飛往泰國參與反骨員工旅遊。自她抵達當地後，穿著白色挖洞洋裝，轉過身狂洩大片美背，直呼「超喜歡超性感」。
蕾菈跟DJ老公湯宇忙完馬來西亞的行程後，2日飛到泰國跟反骨團隊碰面，辛苦過後終於能員工旅遊，還抓緊時間更IG限時分享喜悅。一群人坐在豪華包車中，皮質座椅豪華又大氣，車內天花板以誇張花紋裝飾，還會發出超炫的光芒，緊接著還到當地餐廳消費，桌前擺了堆豐盛菜餚，用餐氣氛熱絡愉快。
而蕾菈也不忘和老公到甜點店逛逛，只見她對鏡子自拍一身曲線，穿著米白色系的褲裝，胸前布料只用兩根細繩繫著，鎖骨跟美肩露在外面，白色系服飾配上古銅色肌膚，讓她整個人看似輕盈不少，而不僅正面部位吸引人，當她轉身撩起一頭秀髮時，一片超大挖空美背直接洩出，簡直不能再火辣更多了。
事實上，蕾菈離台馬來西亞曾突遇狀況，受邀表演卻遇到臨檢，只好被迫結束演出，不過她個性看得很開，也謝謝主辦方邀請她來表演，不僅吃飽也過得很開心，結束後穿著表演時的火辣勁裝，和對方拍下合照留念，好相處的性格加上火辣身材讓她到哪都受歡迎，去到泰國都能遇見有人對她一頓猛拍。
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