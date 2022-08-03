肥胖帶來的健康風險已成為許多現代文明國家民眾的常識，但全球仍有高達30億人有患有肥胖與超重問題，其中尤以腹部肥胖對健康造成的風險最大。不過我們生活中也會發現，似乎有特定的一些人不論怎麼吃都不會胖，尤其是永遠都有令人羡慕的結實細腰。最近研究人員發現腹部脂肪與遺傳因子有關，並且開發出以基因學理為基礎的減肥療法，未來只要一年打上一針，就能消除腹部脂肪並擁有健康的細腰。

肥胖不只影響美觀，還會帶來高血脂、糖尿病、高血壓等多種併發症與威脅健康的風險。美國心臟協會在2021年發表的健康指標特別強調腰圍對心血管風險的影響，如果你有一般所稱的「游泳圈」或「啤酒肚」，就算體重合乎標準，但腹部脂肪過多也同樣會對健康產生極為不利的影響。

腰部的脂肪讓許多成年人極為困擾，而醫學研究也證實過大的腰圍與2 型糖尿病、冠心病等多種疾病有密切關聯性。（圖／Shutterstock)

科學家們注意到，人群中總有一些幸運兒似乎是永遠沒有肥胖的煩惱。最近在科學期刊《自然》的子刊《自然─通訊》（Nature Communications）上一篇針對降低腹部脂肪的關鍵基因突變的研究論文指出，基因突變與特定的身體或者疾病特徵有密切的關聯，而且現在的醫學已經能針對這種防止變胖的基因突變開發出消除腹部脂肪的療法，未來只要一年打一針，就能使人擁有與天生苗條者同樣身材的效果。

《葯明康德》引述該篇論文指出，此一研究針對與腹部脂肪相關的遺傳因素，從英國生物樣本庫（UK Biobank）裡50餘萬參與者的基因序列信息著手，詳細研究其中36萬餘人的健康數據，使用身體質量指數（BMI）調整後的腰圍/臀圍比例作為衡量腹部脂肪的指標。研究發現，此種腹部脂肪指標與2型糖尿病和冠心病都有很明顯的因果相關性。

針對基因突變的RNA干擾療法，可能影響到全球超過20%受困於肥胖問題的成年人。（圖／Shutterstock)

另外，研究人員在對這36萬餘人基因中外顯子組（Exome）序列分析後，發現一種名為INHBE的基因突變與較低的腰臀比相關，平均來說587人中會有一人攜帶這種突變因子。這種突變因子會導致肝臟分泌的細胞因子活化素E（activin E）的水平降低約90%，同時能使帶有這種基因突變的個體三酸甘油酯水平降低、高密度膽固醇（HDL）水平升高，空腹血糖水平下降等等有利於代謝健康的特徵。

報導說，而這種近600人當中才有一人的幸運兒所擁有的基因突變，是否能讓其他有需要的人受益？以過去新藥開發歷史觀察，答案幾乎是肯定的，從人類的基因組以遺傳學驗證的靶點開發新藥已成為新趨勢。近年來獲得美國食藥署（FDA）批准的2種降脂療法都是從少數人類的基因突變研究中獲得驗證。

在我們生活中有些人就是天生不會胖，科學界已經找到這種人基因上的特徵，這類人平均約600人當中才有一人有這種突變因子。 （圖／Shutterstock)

知名的分子生物學藥企Alnylam已經宣佈，將針對這一基因突變和其產生的活化素E來開發創新RNA干擾療法，用於治療心血管代謝疾病。該公司協助開發的RNA干擾療法藥物已經在美國和歐盟獲批准上市，這種藥物每年注射2針，可以有效降低低密度膽固醇（LDL-C）。而該公司最新還研發了升級版，只需要每年注射一次藥物就能夠維持足夠的療效。

RNA干擾療法首次在2018年獲得美國FDA批准，目前已有5款療法獲批准上市，治療的疾病也從罕見疾病擴及常見疾病。而這款針對INHBE的RNA干擾療法有可能影響到全球超過20%受困於肥胖問題的成年人。由於受肥胖問題困擾的人群比例很高，肥胖造成疾病後的相關醫療支出極為可觀，如果這種簡便而有效的療法在推廣後可以降低費用，將是人類健康的一大福音。