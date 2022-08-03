「老貳樓串燒居酒屋」因古色古香的裝潢、物美價廉的串燒及特色料理而聞名，不少美食節目都曾前往採訪，但本刊卻接獲其員工投訴，該公司從今年2月開始便積欠員工薪資，還以情緒勒索方式，要求員工不要追討薪資，甚至還要店長去申辦個人信貸，協助公司度過難關。

本刊調查，老貳有限公司旗下共有5間店鋪，以老貳樓串燒居酒屋為名的共有兩間，一間位於長安東路，另一間則在南京東路，因為復古中帶著新潮的創意裝潢風格，給人在50年代老宅吃飯的感覺，因此吸引不少民眾前去打卡拍照，也曾被美食節目譽為「台北的療癒系深夜食堂」。

店內的「老二蛋」是必點招牌菜，產品價位落在百元左右，因為物美價廉成了上班族下班後紓壓餐廳的選擇之一。而老貳有限公司其它分店還有：樂利老咖哩、重熙老麵、濟善老麵等店家，分別以販售咖哩、拉麵及麵食為主。

曾被積欠10多萬元薪資的A小姐說「一開始沒有收到錢，我們也是好好講，但是陸續調解幾次，我們發現他根本沒有還款誠意。」才剛出社會的她，原以為自己跟到好老闆，因此在餐廳的工作盡心盡力，但結果卻讓她感覺是用真心換絕情。

老貳樓前員工A小姐控訴，從去年開始公司就開始積欠員工薪水。（圖／黃鵬杰攝）

本刊調查，A小姐於2020年開始在老貳樓串燒居酒屋任職，原以為這間店是網路當紅店家，讓她覺得公司不可能發生欠薪等等問題，因此她窮盡所有心力為公司付出，不但賣力招攬客人，還幫忙處理支付廠商貨款等業務。

豈料，從去年2月開始，公司卻不斷以各種名目拖欠薪資。「從去年開始，老闆說因為疫情關係，導致生意不好，這我可以體諒，可是從去年欠到現在，實在有點誇張。」A小姐說。

本刊調查，許小姐月薪為35000元，公司原定每月10日發薪資，但從去年6月開始，卻開始以營運困難為由，改為每10天發1次薪水，每個月分為3次支付薪資，但老貳樓仍沒有將工資如數發放。

A小姐表示，去年5月份她實際領到的薪資僅2萬元，直到今年2月15日她提離職，老貳樓沒有一個月有完整給付薪水。A小姐於離職當天，與公司協議全數欠款應於兩個月內（4月15日前）還清，但對方還是跳票了。

因為4 月 15 日後A小姐只收到8000 元的轉帳，經過再次協商，公司承諾每月轉帳3次還清薪資，但實際上，老貳樓只有在今年 5 月轉帳3次，每次只有2、3千元，至今為止A小姐最後一次收到前公司轉帳時間停留在今年6月13日，且至今老貳樓積欠她的薪資仍有4、5萬元未完全付清。

本刊調查，老貳樓串燒居酒屋的周姓老闆今年43歲，父母曾開設素食餐廳，他出社會後曾從事過餐廳、專櫃、廣告AE、少爺、司機等多種行業，因喜歡作菜，最終與朋友合資創立燒烤居酒屋，卻因理念不合拆夥，才又開了老貳樓串燒居酒屋及相關餐飲店面，重新出發，如今卻因欠薪問題遭員工指控。

A小姐曾多次向公司要求給付積欠的薪資，但公司卻找各種理由應付了事。（圖／翻攝老貳樓FB、讀者提供）

對此，周姓老闆坦承確實有積欠員工薪水，但他解釋，當時因為疫情，公司生意大受影響，那時和員工、幹部們討論，決定不裁員也不減薪，但薪水部分將會延期、分期發放。對於要店長辦理個人信貸一事，老闆則表示，他與該名店長很要好，當時才會出此下策，「雖然有時候會遲繳，但都有在慢慢繳納。」

針對沒有錢發薪水，卻有錢裝潢一事，周老闆則表示裝潢的目的是要讓餐廳轉型，在白天也能夠賣中餐，自己出發點都是為了能讓員工繼續在這上班，不用重新找工作，自己絕對會將員工薪水還清，一毛都不會少。