「老貳樓串燒居酒屋」是老貳有限公司旗下企業，此外還有專門販售拉麵、咖哩、雞湯麵等5間分店，但本刊卻接獲投訴，該公司不但長期積欠員工薪資，甚至還誆稱公司會繳付利息和本金，鼓動員工去辦個人信用貸款幫公司度過難關。

老貳有限公司旗下共有5間店鋪，以老貳樓串燒居酒屋為名的就有兩間，一間位於長安東路，另一間則在南京東路，其它分店還有樂利老咖哩、重熙老麵及濟善老麵等店家，分別以販售咖哩、拉麵及麵食為主。

「我知道我們店長有幫公司貸款50多萬元，公司一開始說會幫他付貸款，希望他可以幫公司度過難關，但就我了解，公司一毛錢都沒有付，店長還被貸款追著跑。」老貳樓的離職員工A小姐說。

本刊調查，從去年2月開始，老貳樓企業疑似周轉失靈，不但藉故拖欠員工薪資，甚至還要底下員工以個人貸款的方式向銀行借錢來幫助公司周轉，但是老貳樓一開始答應會幫借錢的員工支付向銀行借款的利息、本金，但實際上卻連一毛錢都沒有拿出來。

老二樓串燒店曾有多位藝人到訪，在開幕初期業績相當亮眼。（圖／翻攝老貳樓FB）

「店長因為公司長期欠薪水，最後選擇離職，且店長離職之後，當初幫公司貸款的50多萬元，公司好像沒有支付給銀行，以致店長還是一直收到催繳通知。」A小姐表示。

除此之外，A小姐透露，在去年疫情嚴重期間，老貳樓公司曾替員工向政府申請員工每人 4 萬元薪資補貼的紓困方案，一開始A小姐向公司詢問時，會計表示沒有申請成功，後來又改口說錢已拿去付貨款，且A小姐還未離職時也常接到廠商的催繳電話，甚至還有房東打來要求給付房租，顯示公司財務出了大問題。

「整個公司並非我一個人被欠薪而已，有的同事儘管被欠薪了還是繼續留下來工作，就是怕老闆跑掉，自己領不到薪水。」A小姐表示，只盼相關單位能儘速介入，別讓辛勤工作的員工努力全付諸流水。

本刊調查，老貳樓串燒居酒屋的周姓老闆今年43歲，父母曾開設素食餐廳，他出社會後曾從事過餐廳、專櫃、廣告AE、少爺、司機等多種行業，因喜歡作菜，最終與朋友合資創立燒烤居酒屋，卻因理念不合拆夥，才又開了老貳樓串燒居酒屋及相關餐飲店面，重新出發，如今卻因欠薪問題遭員工指控。

由於去年疫情衝擊餐飲服務業，老貳樓一度歇業，隨著疫情趨緩，店面恢復營業，但卻無法解決積欠員工薪資的問題。（圖／翻攝老貳樓FB）

對此，周姓老闆坦承確實有積欠員工薪水，但他解釋，當時因為疫情，公司生意大受影響，那時和員工、幹部們討論，決定不裁員也不減薪，但薪水部分將會延期、分期發放。對於要店長辦理個人信貸一事，老闆則表示，他與該名店長很要好，當時才會出此下策，「雖然有時候會遲繳，但都有在慢慢繳納。」

針對沒有錢發薪水，卻有錢裝潢一事，周老闆則表示裝潢的目的是要讓餐廳轉型，在白天也能夠賣中餐，自己出發點都是為了能讓員工繼續在這上班，不用重新找工作，自己絕對會將員工薪水還清，一毛都不會少。