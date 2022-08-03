「老貳有限公司」在台北市精華地段開設多間店面經營串燒、拉麵、咖哩等餐飲生意，但本刊卻接獲其員工投訴，該公司從去年2月開始以周轉失靈、生意不好為由拖欠員工薪資，而老貳樓周姓老闆不把手中的錢拿去付薪水，卻花大錢裝潢店面，甚至去購買高價名犬，讓員工們看不下去。

本刊調查，老貳樓串燒居酒屋的老闆在台北市共有5間分店，分別位於長安東路、南京東路、樂利路、廣州街以及濟善街，分別販售串燒、拉麵、咖哩及雞湯麵，不少美食節目都曾前往採訪。

A小姐表示，從去年9月開始，幾乎每個任職於老貳公司的員工都曾被積欠薪資，只是有的人不願透露，員工原以為公司有誠意處理積欠的債務，但事實並非如此。

A小姐說，去 年7 月至 10月間老貳樓長安店曾因為疫情短暫歇業，當時公司對內部員工的說法是「暫時無薪歇業」，並會在改名後重新再開，員工原以為公司下定決心好好衝刺，自己被欠的薪水終於可以拿回來了，但豈料公司卻把大把資金花在裝修上，一毛錢都沒有付給員工。

除此之外，A小姐透露，老貳樓的老闆對寵物的開銷也絲毫不受營運困難影響。原本他已有3隻伯恩山犬（分別以2隻15萬元、1隻7萬元購入），其中1隻於歇業期間病逝，老闆隨即又以高價購入同種名犬，完全沒考慮員工可能因為領不到薪水而無法生活。

A小姐控訴，公司以營運困難為由拖欠員工薪水，但卻花大錢將店面重新裝潢。（圖／翻攝老貳樓FB）

A小姐指出，她知道的就有多達10多名員工被欠薪，他們已經向勞工局檢舉，勞工局也多次對老貳樓開出罰單，但A小姐等人經過多次勞資調解，老闆都不出面，也都沒有結果，員工們打算聘請律師對老闆提告，盼能討回他們的血汗錢。

本刊調查，老貳樓串燒居酒屋的周姓老闆今年43歲，父母曾開設素食餐廳，他出社會後曾從事過餐廳、專櫃、廣告AE、少爺、司機等多種行業，因喜歡作菜，最終與朋友合資創立燒烤居酒屋，卻因理念不合拆夥，才又開了老貳樓串燒居酒屋及相關餐飲店面，重新出發，如今卻因欠薪問題遭員工指控。

對此，周姓老闆坦承確實有積欠員工薪水，但他解釋，當時因為疫情，公司生意大受影響，那時和員工、幹部們討論，決定不裁員也不減薪，但薪水部分將會延期、分期發放。對於要店長辦理個人信貸一事，老闆則表示，他與該名店長很要好，當時才會出此下策，「雖然有時候會遲繳，但都有在慢慢繳納。」

針對沒有錢發薪水，卻有錢裝潢一事，周老闆則表示裝潢的目的是要讓餐廳轉型，在白天也能夠賣中餐，自己出發點都是為了能讓員工繼續在這上班，不用重新找工作，自己絕對會將員工薪水還清，一毛都不會少。