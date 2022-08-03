《原子少年Atom Boyz》地球隊長周祖安（祖安）長相帥氣，日前出席香氛品牌活動時透露喜歡老派式浪漫，還說：「如果有另一半，我覺得送香水或送花，偶像劇會送99朵玫瑰花那種，滿浪漫的。」不過時報周刊CTWANT日前接獲爆料，直指周祖安其實身邊早有另一半，正是在節目中擔任「暖心學姐」的木木（林葦妮），木木不但可自由進出祖安家，兩人也總是同進同出，交往的事在「少年」及友人之間似乎完全不是秘密。

七月二十六日祖安與木木兩人在與林佳辰結束打球的休閒活動後先一同返家，十幾分鐘後，小倆口再度騎車出門，先是一起進入台北市大安區一處公寓住宅，短暫待了幾分鐘後，又騎著機車前往下一站，抵達目的地後，木木獨自到一旁的服飾店買衣服，祖安則是與林佳辰、C.T.O成員詹仕偉等3人會合，先一步進入旁邊的餐廳，沒多久木木換了一身衣服加入晚餐之約，坐到祖安身旁的座位。

晚上九點半左右，一行人飽餐走出餐廳互相道別，祖安帶著木木回到自宅，沒多久小倆口移動到疑似是木木居住的信義區公寓，進門前兩人先進旁邊的超商血拚，祖安買了冰棒，木木則是拎了三袋泡麵，像是要挑燈夜戰。備糧完，祖安先一步走回公寓開門，待女友跟上後才一同進門，從他有女方家的鑰匙看來，不難看出雙方交往已有一段時日，且關係相當穩定，而這對情侶檔進門後直到深夜一點，都未見人離開。

對兩人的交往狀況，本刊訊詢問祖安經紀公司野火娛樂與木木經紀公司華研國際，但至截稿前均未能取得回應。

兩人出發前還靠在一起仔細端詳手機半天。（圖／本刊攝影組）

祖安與友人們相約享用晚餐。（圖／本刊攝影組）

木木獨自到餐廳一旁的服飾店買衣服。（圖／本刊攝影組）

祖安與林佳辰、C.T.O成員詹仕偉等人會合進餐廳，一會兒木木換了一身衣服加入，並坐到祖安身旁。（圖／本刊攝影組）

木木與祖安兩人交往在朋友間似乎不是秘密，互動十分自在。（圖／本刊攝影組）

吃完晚餐後大夥兒一同離開。（圖／本刊攝影組）

祖安與木木先一起返回祖安的住處。（圖／本刊攝影組）

小倆口一前一後進便利商店買東西。（圖／本刊攝影組）