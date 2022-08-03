台中市清水國中國二學生程耀寬為妥瑞症患者，父親罹癌又中風，家中經濟全靠新住民母親打工支撐，但他化阻力為助力，不僅5月甫獲總統教育獎，7月全中運更奪下國男鐵餅首金。程耀寬不向命運低頭，在田徑場上找到一片天，很開心4日將獲蔡英文總統召見表揚。
程耀寬來自低收入戶，父親罹癌且中風，一家五口經濟全靠新住民母親打工支撐，母親為了多賺些錢，每天幾乎加班到晚上9點多，他與哥哥、妹妹3人輪流照顧父親。
程耀寬國小時常不由自主發出怪聲，並不以為意，後來影響上課且遭受同學異樣眼光；4年級就醫確認罹患妥瑞氏症，服藥後諸多副作用致學習狀況不佳，經老師謝丞皓引導開始接觸鉛球和壘球擲遠。
程耀寬國中就讀體育班，專攻鐵餅及鉛球。清水國中體育組長紀政志提到，每日天未亮，程耀寬就搭火車再騎腳踏車到校練習，站著擲就能達到40多公尺遠，潛力不容小覷。因患有妥瑞症，擲餅時喊叫總比別人大聲，反而讓他釋放壓力，將阻力化為助力展現爆發力。
程耀寬5月甫獲總統教育獎，7月全中運鐵餅更奪下個人首金，他都是先跟媽媽分享。由於5日將北上接受蔡英文總統頒獎，程耀寬說，沒親自看過總統，很開心也很期待！他期許將來能入選國手，進一步成為運動教練培育後輩。
台中市教育局表示，程耀寬雖身處逆境，但在清水國中師長及外界資源協助下，在田徑大小比賽展露頭角，更在全中運榮獲國男組鐵餅金牌，期勉他繼續堅持所愛，在田徑場上擲出一片天，朝自己所訂目標前進。
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