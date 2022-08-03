美國眾議院議長裴洛西訪台，中共中央機關報《人民日報》3日在頭版發表署名「評論員」文章〈中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石〉，代表應對事態已經不同。專文指出，裴洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉訪台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。對此，中方予以堅決反制，完全正當，合理合法，由此產生的一切後果必須由美方和台獨分裂勢力負責。

《人民日報》稱，一個中國原則是中國與各國建交的基本原則，構成二戰後國際秩序的組成部分。中美建交公報明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。美國國會是美國政府的組成部分，裴洛西是美國政府的第三號人物，理應嚴格遵守美國政府的一個中國政策，嚴格恪守美方向中方作出的政治承諾。中方歷來反對美國國會議員訪台，認為美國行政部門有責任予以阻止。然而，美方說一套、做一套，毫無誠信可言。美方一再重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣獨立。但裴洛西執意訪台，將美方政治承諾拋諸腦後，讓國際社會進一步看清，究竟是誰在改變台海現狀，誰在破壞中美關係，誰在損害地區和平穩定，誰在破壞國際秩序。逆和平發展歷史大勢而動者，無論是誰，都必將被釘在歷史恥辱柱上。

《人民日報》表示，裴洛西訪台是美方歪曲虛化掏空一個中國原則的又一危險行徑。一段時間以來，美國政府在台灣問題上屢屢採取錯誤言行，不斷提升美台官方往來層級。盡管美國政府中和美國輿論界大量聲音認為裴洛西訪台將給台海局勢製造重大風險，給美中關係帶來嚴重衝擊；盡管國際社會有識之士紛紛強調裴洛西訪台危險的、不負責任的，嚴重違反國際關係基本準則；盡管地區國家一再奉勸美方以中美關係大局和地區和平穩定為重，但美方最終仍為裴洛西的嚴重錯誤行徑開了綠燈。美方一面把「維護台海穩定」「維持台海現狀」「給美中關係設置護欄」掛在嘴邊，一面又任由裴洛西冒天下之大不韙訪台，在台海製造風浪，給中美關係製造新的嚴重困難，這只能說明美方的真實目的就是要打「台灣牌」，就是要搞「以台制華」，就是要遏制中國發展。

文章指出，在涉及主權領土完整的大是大非問題上，任何一個國家都沒有妥協退讓餘地。一個中國原則是中國同任何國家發展關係的前提和基礎，我們絕不允許「越線」行為。台灣問題事關中國國家主權和領土完整，涉及中國核心利益，是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。美方變本加厲搞「以台制華」，將台海局勢推向進一步緊張，必將付出沉重代價。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。中方早已嚴正申明，如果美方一意孤行，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂的圖謀。中國人民說到做到。任何人都不要錯估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

《人民日報》表示，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。台灣民進黨當局置中華民族根本利益和台灣民眾福祉於不顧，甘當外部勢力的棋子，充分暴露「倚美謀獨」的危險企圖。中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。台獨分裂行徑是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。統一是歷史大勢，是正道。台獨是歷史逆流，是絕路。在統一的歷史大勢面前，任何謀獨企圖都註定失敗。

文章稱，民意不可違，大勢不可逆。祖國必須統一，也必然統一。實現統一的時與勢始終牢牢掌握在我們的手中。中國政府和中國人民實現統一的決心堅如磐石，不會因任何人、任何勢力、任何國家而改變。我們堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間。