美國眾議院議長裴洛西昨深夜抵台，引發台海緊張。一名居住在桃園地區的網友表示，今天凌晨1時左右突然聽到轟隆轟隆巨響，懷疑是不是真的有飛機經過，引起網友熱議，不少人喊+1，直呼也有聽到，還有人擔憂地說，對岸真的打過來了？那是空襲警報的聲音嗎？

一名網友今凌晨1點多左右在PTT上發文說，30秒前突然聽到轟隆轟隆的聲音，那是飛機的聲音嗎？有人出去看嗎？有沒有看到什麼？桃園是不是有飛機經過？

貼文引起網友討論，「桃園聽到+1」、「真的耶！還想說是要打雷，一直鬧哄哄的」、「林口有聽到」、「我也有聽到，好大聲」、「龜山超大聲的」、「桃園火車站附近有聽到，聲音超大感覺飛很近」、「板橋也可以聽到欸」、「南崁有聽到，超大聲」、「有聽到+1」、「龜山很清楚」、「鶯歌也有聽到」、「空襲警報嗎？」

美國眾議院議長裴洛西昨深夜抵台，大陸《新華社》公告，人民解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6地區的海域和空域進行重要軍演，並進行實彈射擊，引起全球關注，而昨深夜桃園突傳轟隆巨響，讓不少網友驚呼，真的打過來了嗎？「我被嚇醒，真的打來了嗎」、「是全台嗎？怕！我忘了去全聯買囤貨！」