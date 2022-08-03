美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘專機，於昨（2）晚10時44分抵達松山機場，讓兩岸關係再陷緊繃。國民黨台北市前議員羅智強表示，看看今日兩岸，他只想很卑微的說一句「天佑台灣」，並警告「和平需要60年的智慧累積，戰爭卻需要一個彈指」。此文獲超過2.1萬人按讚，迴響熱烈。

在裴洛西專機降落前10分鐘，大陸央視官方微博發布，「中國人民解放軍空軍蘇愷-35戰機，正穿越台灣海峽。」國防部則表示，此為假消息。但在專機降落後，國防部證實，確有共機飛越海峽中線。

針對裴洛西來台引發的情勢動盪，羅智強昨日在臉書發文直言，看看今日兩岸，忽然想起昔日的馬英九，「我只想很卑微的說一句話：天佑台灣。」羅更強調，「和平需要60年的智慧累積，戰爭卻需要一個彈指」。

此文發出後迅速湧入逾2.1萬人按讚、超過1100則留言與200次分享。網友紛紛表示：「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家」、「台灣不要戰爭！請執政黨勿為了選舉，刻意挑釁，將台灣推向危險的邊緣！」「兩岸要和平，不要戰爭！」「有智慧，誰帶給兩岸和平，我們就支持誰」、「強哥別擔心，要是戰爭了，可以用掃把保護台灣」。