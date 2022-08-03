美眾議院議長裴洛西於2日晚抵台後，中國政府即授權新華社於2日晚間22時56分發布公告稱，中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

長期關注中國軍事動態的越南軍事記者Duan Dang於3日凌晨根據新華社公布演習區座標測算，在推特發布並比較了1996年第三次台海危機，及這次裴洛西訪台共軍劃設六大演習區的範圍差別。

其中這次共軍所劃設、位於台灣東北及西南的兩大演習區，包含了台灣12海里領海範圍。演習區劃設範圍最近距台灣分別僅10海里跟9海里。且共軍在台灣西部劃設的兩大演習區，皆跨越海峽中線。

值得注意的是，共軍在台灣東北及西南的兩大演習區，也涵蓋了1996年在基隆與高雄外海發射飛彈的演習區範圍。

1996年3月台灣第一次總統直接選舉期間，共軍續發射飛彈至高雄及基隆外海，甚至有數顆飛越台灣，並在東海、南海進行海空實彈演習，及福建平潭進行聯合登陸作戰演習；美軍當時即派獨立號航母戰鬥群及尼米茲號航母戰鬥群分別部署在台灣東北及東部海域。

東部戰區2日晚已宣布，自8月2日晚開始，將陸續在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，將在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。