《華盛頓郵報》（The Washington Post）今（3）日引述消息人士指出，美國眾議院議長裴洛西今日將會晤台積電董事長劉德音，兩人將討論美國國會最近通過的「晶片與科學法案」（CHIPS-plus，Chips and Science act）的實施，此外也顯示晶片對美國經濟、國家安全的重要性。

昨（2）日已抵達台灣的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今日行程滿檔，除了會晤蔡英文總統、下午造訪景美人權園區外，《華盛頓郵報》引述1名匿名知情人士指出，裴洛西今日將會晤台積電董事長劉德音，會談重點將聚焦美國國會近期通過的「晶片與科學法案」的實施，該法案提供美國國內晶片工廠520億美元聯邦政府補貼。

台積電目前正在美國亞利桑那州建造一座晶片工廠，消息人士表示，台積電考慮擴大建廠計畫，在同一個位址打造其他座工廠。

根據熟悉這場會談的消息人士表示，包括F-35戰機、標槍（Javelin）反戰車飛彈在內等美軍設備，以及美國國家實驗室的超級電腦都使用台積電晶片，另外包括蘋果在內等主要消費電子商也依賴台積電製造的各種半導體。

報導指出，礙於北京對台的文攻武嚇，美國官員對於依賴台積電晶片愈感不安，迫使美方施壓台積電在美國設廠，2020年5月台積電點頭在亞利桑那州鳳凰城打造價值120億美元的5奈米晶片工廠，這座工廠預計2023年末完工。

消息人士表示，如今台積電正考慮在工廠原址擴大建造其他廠房，鳳凰城的這塊土地足以容納多座額外廠房。

國發會主委龔明鑫今年6月表示，台積電亞利桑那州廠房的建造進度將取決於美國國會何時通過「晶片與科學法案」，美國國會上周通過該法，預計美國總統拜登很快就會簽署成法。