一名網友表示，許久沒聯絡的國小同學突約他吃牛排，還說絕對不是要推銷產品，他放心赴約後，對方又帶了兩名國小同學同行，豈料要結帳時，1人稱錢包被偷，另2人說自己沒帶錢，要他先付2千元代墊，他知道對方的錢包其實沒被偷，還是掏出2千元結帳，返家後他發現自己被同學刪好友，他忍不住嘆「我是不是蠢啊？」

原PO昨（2）日於臉書社團《匿名公社》指出，前幾天一名許久未聯繫的國小同學突聯繫約他吃牛排，他擔憂對方是想拉保險、推直銷、借款等，所以他直接講明，「若是要推銷我買東西的一律不用聊」，對方也向他保證絕對不是。

原PO表示，他和這名同學，在國小的時候交情特別好，因此安心答應赴約，到了約定見面的日子，他發現同學還帶了另外兩名見過但不認識的國小同學，四人在餐桌上聊小時的趣事，直到要結帳時，最初提出邀約的同學稱錢包被偷了，另外兩人則說自己沒帶錢，要原PO先付帳，並表示下次見面再還錢。

原PO說，其實他知道對方的錢包根本沒有被偷，還在褲子的口袋裡，「我只是沒說破而以，掏出2000元付帳」，返家後他發現自己被刪好友、封鎖，「沒想到短暫相遇只有僅僅2天，我是不是蠢啊？」

貼文曝光，引發網友熱議，「竟然還有這招」、「騙你一頓飯錢啊」、「2千重新認識一個人也很划算了」、「遇到久未聯絡的同學一律pass」、「你就跟店家表明付自己那份就好，其他人的消費你不會負責，你都看到他們的錢包了，怎麼還甘心被坑？這錢花得不值得啊！」