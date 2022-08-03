美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘專機，於昨（2）晚10時44分抵達松山機場，引發各界熱議。國民黨立委賴士葆表示，這次裴洛西來台，蔡政府竟一改過往作風，顯得相當低調，可見事態真的嚴重了，如何處理得面面俱到，考驗著政府上下。

賴士葆昨日接受香港媒體《中評社》訪問表示，1997年時任美國眾議院議長的金瑞契（Newt Gingrich）來台，很快來很快走，這一次裴洛西還要在台過夜，待的時間比較長，但可以看到總統府與外交部都很低調，那就是代表他們也知道事態嚴重，很謹慎在處理，怎麼樣處理得面面俱到，正考驗著國安部門。

賴士葆指出，裴洛西來台大家當然歡迎，畢竟朋友愈多愈好、敵人愈少愈好，但問題是裴洛西來台，大陸會反應到什麼程度？恐怕可能會很激烈，但最後結果如何目前仍是未知數，當然希望最後是沒事。

針對裴洛西其人，賴士葆分析，她算是美國的「第三號人物」，但大家別忘記了，她也就是民意代表的部門而非行政部門，她這次來可能帶著一點「反中」的表達，但目的還是顧她自己的選票，因為她自己要選舉了；何況她來台灣，在美國的新聞並不像在台灣那麼熱，畢竟台灣人投票常循意識形態，美國人卻更實事求是、著重經濟議題。