一名竹科某電子公司協理，結婚13年的妻子前往運動中心運動時爆胎，巧遇吳姓嫩男熱心替她換胎，經理夫妻為了答謝吳男，不但請吃飯，還邀他10餘次參加家族聚餐，將吳男視為親弟弟對待，未料吳男竟「偷吃大嫂」5次，經理得知後悲憤問：「我對你這麼好，為什麼你要上我老婆？」吳男羞愧認錯，但經理仍向吳男求償200萬元，法院判賠40萬。

根據判決書，竹科某科技公司經理的妻子小美，109年某日前往竹北國民運動中心運動時，因車輛輪胎故障，一名吳姓男子自願協助小美更換輪胎，兩人因而相識並交換通訊軟體line，當日小美即向吳男表示將與先生請他吃飯，表達謝意，隨後吳男參與小美的家庭聚餐活動超過十餘次，經理更將吳男視為親弟弟對待。

為料吳男竟然無視經理如大哥般照顧，竟然覬覦大嫂美色，分別在經理家中及汽車旅館內與小美嘿咻5次，還傳送曖昧文字給小美，經理發現後，憤而對吳男求償200萬元。

小美坦承，她有與吳男親密的行為、牽手、接吻、擁抱，並在男方家、自己家、汽車旅館等地發生共5次性行為。吳男在電子郵件中提到「在某一時間又想起有你的回憶」是兩人單獨相處的回憶，是思念的代用法。

吳男雖矢口否認雙方有發生關係，但經理提出兩人對話證據，發現經理曾質問：「我對你這麼好為什麼你要上我老婆？為什麼？你不用給我道歉嗎？」吳男回：「對不起大哥，我認錯」；劉男又問：「你到我家、進家門就可以、就可以脫我老婆衣服？有幹你就是要負責」，吳男則回：「我承認我有」。

法官審酌，小美丈夫年薪超過200萬元，而吳男月薪僅3萬3000元，且有銀行貸款負債，由於劉妻坦承與吳男有發生5次性行為，最後判吳男需賠償劉男40萬元。