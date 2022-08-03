由聚碩更名的邁達特(6112)董事會通過第二季財報，單季合併營收30.25億元，季增8％，年增10％，主要得益於雲端服務需求與穩健管理帶來的效益；合併營業毛利率13.9％，從去年第四季以來維持在13％以上，並逐季走高；營業利益1.34億元，季增48％，年增27％；歸屬母公司業主淨利0.97億元，季增14％，年增9％，每股盈餘0.52元。

累計上半年營收58.36億元，合併營業毛利率13.7％，較去年同期增加約1.1個百分點，歸屬於母公司業主1.82億元，基本每股盈餘0.97元。此外，7月營收為11億元，年增2％；前7月營收為69億元，年增2％。

ＭetaAge邁達特董事長李昌鴻表示，邁達特更名後的經營策略，以「IT智能化最佳夥伴」自期，將持續積極拓展既有雲端和數位商機。根據最新IDC研調預測，全球2020至2025年運算及儲存雲端基礎架構相關支出，年複合成長率達12.4％，於2025年更將達1,188億美元之多，顯示全球IT軟硬體整合技術需求持續擴增，為邁達特營運帶來機會。