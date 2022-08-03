彩晶(6116)公布第二季財報，同樣受到面板價格下滑等影響，包括營收、毛利率及本業獲利均較上季下滑，但業外認列部分中光電股價評價損失減少，與上季相比轉虧為盈，每股盈餘0.01元，累計上半年每股虧損0.14元。

總計彩晶第二季營收44.93億元，季減9％、年減44％，營業毛利4.84億元，毛利率10.77％，低於上季15.09％及去年同期46.81％，營業利益1.5億元，歸屬母公司業主淨利0.19億元，每股盈餘0.01元。

累計上半年營收94.48億元，毛利率 13.04％，營業利益4.44億元，歸屬於母公司業主淨損4.1億元，每股虧損0.14元。

第二季總出貨量較2022年第一季增加約1.1％，達407.6萬片(換算19吋約當量)，整體產品平均售價約為美金38元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為9,000萬片，大尺寸面板出貨量約為44萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為5萬台。

產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品佔總銷售金額24％，6.1吋到10.4吋中尺寸平板相關產品佔總銷售額的67％，11吋以上大尺寸面板產品佔9％。