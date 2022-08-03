金管會對開發金進行金檢時，發現大股東辜仲瑩等人有過度涉入日常經營狀況，認為公司治理欠佳且有礙健全經營，對開發金及旗下凱基證、中壽合計重罰2840萬元，6名董事長及總經理均遭裁罰，2名遭停職、4名遭減薪處分。

此次為續3月新光金及新壽因高階經理人參與大股東吳東進召開會議後，第二件金控大股東因涉入日常經營遭重罰案。開發金對此表示，尊重主管機關處分並虛心檢討，針對缺失事項已主動完成相關檢討改善措施，未來將持續強化落實內控機制，確保符合法令規範。

金管會表示，2020年10月底至2021年10月對開發金進行金檢時，發現開發金的財務及業務、中壽的經營與不動產租約等內部資訊，均會呈報或請示大股東辜仲瑩、或提供給未任職金控或董事會的邱德馨、余珊蓉2名經理人，涉入非職責的核決作業。

而凱基證除了有將業務、營運績效、擬晉升人員名單等資料呈報給辜仲瑩外，金管會亦發現有部分餐廳員工申請海外出差，實際上為負責辜仲瑩在海外期間的餐飲事宜，與凱基證公務無關，且相關私人開支有部分是報支公款由凱基證買單狀況。

由於開發金及子公司均有類似違規狀況，影響層面涉及系統性缺失，顯示有公司治理欠佳、內控未能有效運作等問題，金管會對此重罰開發金2000萬元、中壽600萬元、凱基證240萬元，合計重罰2840萬元，且3家公司6名董事長及總經理亦遭裁罰。

其中，開發金董事長張家祝遭停職半年，總經理龐德明減薪3成、為期3個月。中壽董事長譚碩倫、總經理黃淑芬各遭減薪1成及3成，為期3個月。凱基證董事長許道義遭減薪2成、為期3個月，總經理方維昌則遭停職半年。

銀行局長莊琇媛強調，金管會並未限制金融機構大股東完全不能關新公司業務，但應有一定風控機制。開發金除未建立和大股東溝通的適當控管機制，甚至將公司內部資料提供給2名完全無相關權責的經理人，嚴重違反公司治理行為。

由於辜仲瑩和邱德馨並未任職開發金及銀行、保險、證券子公司，開發金和子公司卻長期報告或請示業務及人事資訊，而余珊蓉擔任開發金及中壽董事期間，亦有涉入非職責的核決作業，金管會同步要求開發金對辜仲瑩、邱德馨及余珊蓉3人究責。