美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等人昨（2）日晚間抵台，美中台三方關係日趨緊繃，光昨日一天就有21架共機擾台，解放軍更宣布將在裴洛西離開後連續3天進行實彈演習，範圍包圍整個台灣，更逼近高雄外海。國民黨立委賴士葆指，未來大陸恐怕還會有一連串的報復行動，「那是生靈塗炭、民不聊生的代價！」

賴士葆昨日在臉書表示，裴洛西來訪，除了解放軍加大演習外，美國三大主力軍艦駛向台海，我空軍也派幻象戰機進駐台東志航基地，台海周邊戰雲密布，成為可能一觸即發的火藥庫。

「裴洛西還沒離境，反擊就開始啟動！」賴士葆強調，在石斑魚、鳳梨、釋迦等農漁產品遭大陸禁止輸入後，大陸海關總署又一次對100多間食品業者祭出限制進口的制裁，農漁民成為中共報復行動的立即輸家，後續恐還會有一連串的報復行動。

賴士葆說，暫時的贏家不代表永遠的贏家，等裴洛西離台後，可能會有更多的行業需面對商業制裁所造成的重創，「那是生靈塗炭、民不聊生生的代價，只能祈禱天佑台灣！」