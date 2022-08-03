今年年底美國將舉行期中選舉，根據歷史統計，自1925年以來，每逢期中選舉，美股有超過八成的機率在第四季呈現上漲格局。PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，此時的主題式選股，建議以ESG投資為主軸，符合ESG的企業股價表現往往也能展現超漲抗跌的好表現，由於ESG浪潮將主導各產業的新發展樣貌，生態友善企業相較傳統企業更能掌握未來的轉型機會，反映在股價走勢上，ESG生態友善主題股票不論在長期報酬、波動率等，都更勝美股及全球股市一籌。

張書廷分析，今年來股市波動，不少基本面良好的優質個股股價遭到錯殺，統計MSCI世界指數自年初高點已下滑近-15%，美股本益比落於低於10年平均值之下，反映市場已跌至經濟衰退的水位，但從就業及企業數據分析，相對於歷史衰退期仍有支撐，且第三季亦有足夠時間讓市場消化負面投資情緒，加上時序越來越接近年底消費旺季，可望緩解第二季以來浮現的庫存壓力，有利PMI新訂單指數回升及企業獲利回穩，現在反而是逢低布局ESG生態友善股票的好時機。

而放眼全球ESG領域，仍以美國企業的創新研發優勢為佳，事實上，ESG訴求的減碳技術、先進材料等都仰賴科技的研發應用，美國企業在許多產業的創新研發皆居全球領導地位，建議投資人若要布局ESG生態友善企業標的，不妨以美國企業為主，並搭配FTSE富時生態友善指數成分股做篩選依據等，確實投資於營收來自能產生明確且有重大影響之環境產品、服務領域的企業，搭上ESG成長列車。