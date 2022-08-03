佳世達旗下工業電腦友通(2397)、網安廠其陽(3564)公布7月營收，雙雙年增雙位數成長，前7月營收也年增4成以上。其陽同時公告上半年EPS達1.08元，創下近五年來最佳成績，展望下半年營運，將謹慎樂觀看待。

友通(2397)2022年7月合併營收為新台幣14.55億元，年增19.22%、月增6.01%。累計2022年1~7月合併營收為新台幣91.78億元，年增41.21%。

其陽(3564)周二舉行董事會並公布7月合併營收為新台幣1.99億元，年增10.33%、月減17.39%。累計2022年1~7月合併營收為新台幣13億元，年增48.37%。

其陽董事會同時公告上半年合併營收11億元，每股稅後純益EPS 1.08元，EPS為近五年來最佳表現，亦超過過去五年來的全年水準。董事長李昌鴻表示，自疫情起，企業面臨原物料短缺的嚴峻挑戰，同時也是考驗與磨練企業在供應鏈管理的能力，其陽在母公司友通以及佳世達(2352)的協助下，充分展現了佳世達聯合艦隊在整合供應鏈以及穩定出貨的綜效。

展望下半年營運的機會與挑戰，網通市場需求依舊強勁，將落實庫存調控並強化歐美以及亞太客戶服務能量，以降低缺料與封控的不穩定因素，並滿足客戶出貨需求，謹慎樂觀看待整體營運。