美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘專機，於昨（2）晚10時44分抵達松山機場。民進黨桃園市長參選人林智堅表示，高興並歡迎裴洛西用行動訪台，裴洛西無懼對岸的威脅和打壓來台，可展現出美台關係堅若磐石。對此，臉書粉專「工程師看政治」直言，民進黨又在耍固定招數，反正每次只要使出「抗中保台」，無數重大議題就會被遺忘，呼籲民眾這次別再中計。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨日發文指出，林智堅昨日早上赴桃園市南門市場掃街拜票時稱，非常高興與歡迎裴洛西用行動訪台，裴洛西無懼對岸的威脅和打壓來台，可展現出美台關係堅若磐石。從林的言論可見，又是固定的招數，這招一而再再而三的出現，3年了大家都該嫌煩了。

粉專痛批，台灣民眾已經被教育成英國作家喬治·歐威爾（George Orwell）名著《動物農莊》（Animal Farm）裡的農莊動物，只要聽到雪球的名字，就會回頭支持拿破崙豬，不管死了多少同志也在所不惜，什麼貪污舞弊，也都通通拋到九霄雲外去。

粉專諷刺道，民眾還關心林哲瑄嗎？肩傷可能導致職涯報銷，但這關民眾什麼事？民眾還在意球場或論文嗎？又要亡國了， 12億到底跑去哪裡，還重要嗎？其實，8400億都沒人在乎了，區區12億又算得了什麼？論文說謊又死不認錯的人，理論上說什麼都不可信，但唯有「抗中保台」例外，只要說出這句話人們就信。對此，粉專強調：「民主還有救嗎? 我不知道，我們只能看下去。我真的希望這次民眾不要再中計。」