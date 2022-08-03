福原愛去年7月和江宏傑結束5年異國婚姻，沒想到睽違一年返台探親，卻爆出帶走家人的過程不順利，讓江宏傑發文痛批「這不是善意的交接」，不過福原愛則是反擊見家人過程屢被阻撓，更報警處理「家務事」，導致兩人關係進一步惡化，不過福原愛最後選擇「冷處理」江宏傑，對此，日本業界人士也點出兩大關鍵原因。

福原愛先前返台帶家人回日本，由於長達12小時以上沒有聯繫，讓江宏傑氣到發文痛批，根據《鏡週刊》報導，身旁友人並不清楚事件發生經過，但有動用各種管道尋找福原愛行蹤，至於日本當地律師表示法律上通常不會產生一邊一家人的情況，基本上雙方有溝通好，幾乎是不可能驚動到警方出面處理，至於福原愛選擇「冷處理」此事，日本業界人士分析二個原因，第一是怕男方阻撓；第二則是因為舟車勞頓過於疲累，才決定將此事擱置一旁。

福原愛日前受訪時表示8月底會將家人送回台灣，不過她坦言確實想親手好好照顧，畢竟睽違一年多才終於見到面，非常珍惜能夠相處的時光，也透露家人和橫濱男相處得非常融洽，對此，江宏傑所屬經紀公司則不願透露任何細節，至於福原愛的閨密湯媛媛也未對此事做出任何答覆。

根據日媒《女性自身》報導，福原愛與橫濱男同居於價值3億日幣(約台幣6500多萬)的豪宅中，福原愛的工作跟離婚前差不多，不過橫濱男雖對外宣稱接管家族企業，但多數時間都在接送福原愛，儼然她的專屬司機。