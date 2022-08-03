大陸商務部3日發布回答記者提問，針對企業關心，對台灣出口天然砂政策是否有調整？對此，大陸商務部回應，根據相關法律規定，決定暫停天然砂對台灣出口，相關措施自2022年8月3日起實施。台灣恐缺料。

新聞分析－台海危機沒贏家 三方應克制
裴洛西訪台時機敏感…　工商大老：看不出對台好處
中美航母集結 第4次台海危機一觸即發
#大陸商務部 #台灣 #出口 #天然砂