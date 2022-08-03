裴洛西效應再加一項 陸宣布：今天起暫停對台出口天然砂 08:232022/08/03 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸商務部表示，8月3日起暫停對台出口天然砂。（大陸商務部官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部3日發布回答記者提問，針對企業關心，對台灣出口天然砂政策是否有調整？對此，大陸商務部回應，根據相關法律規定，決定暫停天然砂對台灣出口，相關措施自2022年8月3日起實施。台灣恐缺料。 新聞分析－台海危機沒贏家 三方應克制 裴洛西訪台時機敏感… 工商大老：看不出對台好處 中美航母集結 第4次台海危機一觸即發 #大陸商務部 #台灣 #出口 #天然砂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紡織廠看越南：明年恢復榮景 04:102022/08/03 證券．權證 江啟臣：中華民國不該是美中對抗的籌碼 04:102022/08/03 政治要聞 台灣美食展重啟 飯店食住通吃 04:102022/08/03 產業特刊 共軍6海空域同步軍演 形同海空鎖台3天 04:102022/08/03 政治要聞 台股重挫 近30年台海危機最劇烈反應 04:102022/08/03 政治要聞 裴洛西投書華郵： 為何我堅持訪問台灣 00:202022/08/03 國際 智慧醫療慢半拍 楊泮池盼政府做莊 04:102022/08/03 產業特刊 拿大陸禁令沒輒 04:102022/08/03 時論廣場 新聞透視》美台唱和抗中 機關算盡救選情 04:102022/08/03 政治要聞 沃旭離岸風電運維中心 啟用 04:102022/08/03 財經要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。