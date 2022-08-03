美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸大動作軍演，台海危機急速升溫。才剛來台灣2個月的烏克蘭正妹潭雅焦慮地說，當初烏克蘭人也都覺得不會打起來，結果竟然開戰了，因此現在台灣人怎麼知道事情不會發生呢？而她的家人朋友近日也頻頻傳訊息關心她的安全，讓她很擔心戰爭會在台灣上演。

居住在台灣的烏克蘭正妹譚雅（Tanya）昨在YouTube頻道《不要鬧工作室》發布的最新影片中表示，台灣怎麼知道不會發生戰爭？當初多數的烏克蘭人也都是這樣想的，我們都以為不會打起來，結果還是發生了。

譚雅指出，過去幾天，親朋好友一直傳給她關於大陸的訊息，也一直詢問她是否平安，因為他們在網路上看到大陸有動作的消息。而在推特上也有些帳號在傳，大陸在靠近台灣沿海的地區部署了更多火箭砲，而且這些帳號不斷強調這次不是演習，還說大陸這次玩真的，家人和朋友都快要嚇死。

譚雅表示，上周她在街頭聽到空襲警報大響，但她的男友卻跟她說，這只是台灣一般的演習，後來在7月30日的晚上，她聽見了許多連續爆炸的聲音，當下以為真的發生了，結果後來才知道那是大稻埕情人節煙火施放的聲音。

譚雅感嘆地說，她應該是那個要擔心家人與朋友安全的人，結果現在卻是反過來了，如果國與國之間有任何的問題，為什麼不能像文明的人一樣好好的溝通，但卻要動用武力去傷害到無辜的人民，跟長不大的孩子一樣呢？她來到台灣已經快要2個月，能來到這邊真的不容易，對於台灣大方照顧她和其他烏克蘭人的恩情永生難忘，但她現在也很害怕，很怕真的會發生什麼事，因為這樣她就真的無處可去了。

影片也引起網友熱烈討論，「大多數台灣人太過於安逸現狀缺乏危機意識」、「台灣很小，我真的不希望打起來，誰都不知道到時候誰會受傷」、「如今過度擔心也沒辦法」、「希望所有人都能平安」。