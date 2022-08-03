經歷行前各種揣測、施壓，美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)仍堅持搭上專機，一行人於昨晚(8/2)10點44分抵達台灣，裴洛西訪台一事，在大陸及台灣網路上皆掀起熱烈討論，而這幾年早來台投資並定居的港星杜汶澤，昨晚(8/2)在社群上連發數文，透露故鄉親友擔心他在台北的安危，因此他只好不定時上線報平安。

無懼各界疑慮與輿論壓力，美國眾議院議長裴洛西堅定訪台，於昨晚10點多搭專機抵達松山機場，由外交部長吳釗燮、AIT處長孫曉雅等人代表接機，給予最高禮遇通關，並派出警力護送裴洛西一行人，直接前往下榻處君悅酒店，預計一夜休息後，今天一早開始滿滿的拜會行程。

而目前人定居台灣的港星杜汶澤，自昨晚8點開始在臉書上發文，透露很多故鄉的親友看這次裴洛西訪台事件，擔心他在台灣的安全，「好吧！我唯有不定時報平安！20:00還未有什麼事情發生，我先吃飯！報告完畢」。

隔了2小時，杜汶澤再度發文，表示這個時間點只能說一切風平浪靜、湖面如鏡，唯獨他肚子裡有點事，因為晚餐吃太飽，「我先散步！報告完畢」；又隔1個半小時，此時裴洛西及其團隊已搭專機抵達台灣，杜汶澤分享外面狀況仍是一片寧靜，但「我今天深深體會到什麼叫後果自負⋯⋯我下午開完會議因為沒回家睡午覺，現在要承擔後果了」。

杜汶澤表示自己要承擔的後果，就是感到疲累，撐不住準備睡覺了，「今後如有親友仍然擔心我在台灣的情況，我會繼續不定時為大家報平安！台灣很安全，報告完畢」。