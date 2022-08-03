小編今（3）日精選5件不可不知的國內外財經大事。航運巨頭馬士基預測，今年稅前息前折舊攤銷前的獲利(EBITDA)可望達370億美元，高於先前預估的300億美元。這是該公司二度調升財測，一開始預測全年EBITDA為240億美元。

貨櫃航運巨頭馬士基2日再度上調今年財測，主要受惠全球供應鏈壅堵導致運費上漲持續時間比預期長，並預估7月底、8月出貨量將提高。對此，多家航商與貨代認為，馬士基是在「信心喊話」，目前市場殺價耳語頻傳，許多船公司有填艙壓力，運價跟著鬆動，大陸至美西線運價「保6戰」（每40呎櫃6,000美元）岌岌可危，大陸至歐洲因華南封控也破9（每40呎櫃9,000美元）。

【1】運價不墜 馬士基再升全年財測

航運巨頭馬士基（Maersk）2日公布第二季初步財報優於市場預期，同時第二度調升今年全年財測。原因在於全球供應鏈受阻持續推升運費飆漲，進而拉抬該公司獲利表現。馬士基股價2日盤中上漲1.6％，每股20,070丹麥克朗。

【2】裴洛西今會蔡英文 傳張忠謀、劉德音作陪

美國眾議院議長裴洛西2日晚間10點44分抵達松山機場，隨即下榻君悅酒店，預計3日上午9點拜會立法院，10點30分前往總統府拜會總統蔡英文，中午蔡英文在台北賓館舉行午宴接待。

【3】裴洛西震撼 共軍4日起實彈軍演 共機穿越中線

美國眾議院議長裴洛西2日晚間10點44分抵台訪問。晚間十點半正當裴洛西專機即將降落松山機場之際，大陸央視報導，解放軍空軍蘇35戰機正穿越台灣海峽。晚間11點，新華社公告，共軍將於4日中午12時至7日中午12時在台灣周邊海域進行實彈軍演。

【4】外資落跑 新台幣盤中又見3字頭

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台觸動地緣政治敏感神經，更衝擊新台幣匯價，新台幣昨日開盤再度貶破30元關卡，最低價來到30.062元，不過為了不讓裴洛西訪台「難看」，央行出手調節，終場驚險守住30元大關，2字頭失而復得。

【5】大陸突禁台灣食品進口 500業者受影響

大陸海關總署1日突然公告，台灣未完成生產企業註冊更新的食品業者「暫停進口」，具體貨項包含漁產品、茶葉、餅乾飲料與保健食品等，估計有4、500家業者受衝擊。由於正值美國眾議院議長裴洛西訪台之際，產業界質疑陸方藉此報復。