藝人米可白長期拍戲從事演藝活動，對於家鄉鹿港有深厚感情的她，只要有空就會回家與家人團聚，社群媒體上可以看到很多她與爺爺的照片，而今日米可白在臉書透露，高齡103歲的爺爺「已隨著佛祖去旅行」，經紀人也透露米可白在今日已經回到老家處理後事。

米可白在臉書寫道，「幫爺爺折著金元寶⋯但我內心是帶著微笑，這些都是對他的祝福與想念～我的103歲爺爺，隨著佛祖去旅行了」，最後還不忘和爺爺喊話「我的帥爺爺！要玩得開心」。

此文一出，米可白的貼文下方湧入大量祝福留言，「爺爺一路跟著佛祖好走，米米也要保重身體喔」、「很有福報的帥爺爺，帶著兒孫的愛，他到了天上一定也是開開心心的」、「爺爺很有福報，爺爺一路好走」

今年2月春節時因為爺爺住院，祖孫只能以視訊方式陪伴，4月份，爺爺已康復出院，家人們甚至還一起吃了團圓飯，雖然爺爺最後離開，不過米可白還是以堅強正面的態度面對，將最後的祝福和想念折成金元寶送給離世的爺爺。