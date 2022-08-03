1名中央警察大學畢業生，於110年6月留校讀書時，竟未經同意擅闖女生宿舍，還偷拉學妹棉被，桃園地院法官依犯無故侵入他人建築物罪，判他拘役55日，得易科罰金，支付公庫5萬元。

據判決書指出，1名中央警察大學畢業的畢業生，因須參加警察特考，因此與許多同學留在學校讀書，該名畢業生於110年6月讀書時，竟於某日未經同意凌晨4時許，無故侵入警大女生宿舍，並拉扯在寢室內睡覺的學妹小美（化名）棉被後逃逸，嚇得小美和學校反映，校方調閱監視器畫面後發現是該名畢業生所為，將人移送法辦。

該名畢業生在警詢時檢方偵訊時都坦承不諱，表示大學4年沒看過女宿，一時衝動才闖入，並非故意，已深刻反省自己的過失，檢察官依妨害自由案件，對他提起公訴。

法官認為男子當時已從警大畢業，已無進入校園內宿舍之權限，竟未經同意，侵入校園宿舍，認為他意識極為薄弱，欠缺尊重他人權利之觀念，考量他犯後坦認犯行，雖並未與中央警察大學和解但已與小美達成和解，因此酌量其刑。

法官考量他僅大學畢業、家境小康等，依犯無故侵入他人建築物罪，處他拘役55日，如易科罰金，以新臺幣1000折算1日。緩刑3年，支付公庫新臺幣5萬元。