大陸國台辦發言人3日授權就依法懲治「台獨」頑固分子發表談話，指出台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。極少數「台獨頑固份子」大肆進行台獨分裂活動，甘當外部反華勢力馬前卒，處心積慮製造「兩個中國」、 「一中一台」、「台灣獨立」，其台獨分裂言行公然挑釁國家主權和領土完整、法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，必須依法予以嚴懲。

國台辦表示，凡是以身試法的「台獨頑固份子」，將採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸、終身追責。任何人、勢力都不要低估捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志與強大能力。

國台辦指出，追究「台獨頑固份子」刑事責任具有明確的法律依據。憲法明確規定，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，《反分裂國家法》、《國家安全法》明確規定中國主權與領土完整不容分割，維護國家主權、統一和領土完整是包括台灣同胞在內的全中國人民共同義務。

因此，任何個人和組織不履行法定義務或從事危害國家安全活動，依法追究法律責任。刑法明確規定，組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，以分裂國家罪定罪處罰；煽動分裂國家、破壞國家統一的，以煽動分裂國家罪定罪處罰；與外國機構、組織、個人相勾結實施上述罪行的依法從重處罰。