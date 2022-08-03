群聯(8299)宣布推出企業級固態硬碟(SSD)平台X1，該X1平台將提供業界最先進的企業級PCIe Gen4 SSD解決方案。

群聯企業級X1 SSD平台是採用群聯獨家的技術，再加上與巨量資料儲存解決方案業者Seagate Technology Holdings plc共同合作設計的。X1將滿足更快、更智慧的全球資料中心不斷變化的需求。

X1可客制化企業級SSD平台以更少的功率消耗提供更多的運算效能。在使用相 同功率的情況下，與現有市場競爭對手相比，X1的資料讀取效能增加了30%以上，是一款突破效能瓶頸，並且提供高服務質量(Quality of Service; QoS)的高性價比的企業級PCIe Gen4 SSD解決方案。

群聯技術長Sebastien Jean表示，目前市場上的企業級儲存產品尚未完全達到客戶的需求，而群聯X1透過提供世界一流的可客製化企業級PCIe Gen4 SSD平台，強化了群聯對提升企業級儲存標準的承諾。再者，結合希捷深厚的產業經驗和群聯的先進架構，企業級X1 SSD平台旨在為人工智慧、雲端儲存和5G邊緣 運算等各種應用提供業界最先進的企業級SSD產品。