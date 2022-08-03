全台近期再鬧蛋荒，蛋價持續上漲，創史上新高，鮮奶也陸續漲價。一份最新網路民調顯示，對「萬物齊漲」非常擔憂者高達77.4%，其中外食餐飲、生鮮食材、民生用品為民眾漲價「最有感」的前三名。此消息引熱議，大批網友表示憤怒。

《YAHOO奇摩》7月27日起至7月31針對民生議題發起網路民調，針對「奶蛋雙雙漲價，你是否擔心帶動萬物齊漲？」有8900人參與投票。結果顯示，非常擔心者77.4%、有點擔心14.4%、不太擔心2.6%、完全不擔心2.5%、不知道／沒意見3.1%。

該民調也針對「近期讓你最有感的漲價是什麼？（複選）」進行調查，前三名分別為：外食餐飲70.8%、生鮮食材66.3%、民生用品61.4%。至於「你的收入跟得上物價漲幅嗎？」認為「完全跟不上」者高達54.5%，不太跟得上24.8%、還算跟得上12.0%、不知道／沒意見4.6%，認為「完全跟得上」者僅佔4.1%。

這份民調結果掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與《Yahoo!奇摩新聞》臉書留言：「蔡政府總有一天會被物價所顛覆」、「人民受不了物價這樣漲的」、「蔡EE：史上經濟最好」、「政府不擔心，你們投票給他的擔心啥」、「這些綠色政治高官，豈知民間疾苦！」「綠色執政下苦日子還多著呢」、「台灣一直處於被執政的很糟糕狀態」、「還沒開始漲呢，油、電還沒漲足呢」、「沒有是非的817選出來執政的，啊不然是要怎樣？」