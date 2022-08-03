曾在80年代紅極一時的台灣男歌手殷正洋，自1982年於中視《六燈獎》的自彈自唱組展現優美又嘹亮的歌聲，成功獲得優勝後，順利出道發行10多張專輯，更分別在第一、第五及第六屆金曲獎頒獎典禮中，獲得最佳男歌手獎，受到不少聽眾喜愛。近日受邀登上《2022夏日民歌嘉年華》接受媒體專訪時，除了透露曾因氣喘發作一度命危外，也提及不久前感染新冠肺炎。

殷正洋雖曾三度奪下金曲獎最佳男歌手獎的頭銜，但近幾年他鮮少露面，只有在大型演唱會上粉絲才有機會與他見上一面。而根據《三立新聞網》報導，近日難得現身參加《2022夏日民歌嘉年華》演唱會表演的他，接受採訪時透露自己從小就有氣喘毛病，曾經還因發作無法入睡，因為只要一躺下就會吸不到空氣，讓他只能坐著睡；如今年紀漸漸變大，只要一感冒三天沒好就會氣喘發作，必須得馬上送醫院急診治療，因此十分注意身體狀態，雖曾向醫師詢問是否能夠根治，卻得到「這病大概一輩子都會跟著你」的答案，讓他相當沮喪。

殷正洋還透露自己曾有一次受邀前往上海演唱，本以為氣喘不會發作，沒想到表演前胸口突然很悶，讓他一度吸不到空氣、喘不過氣，加上沒有想到自己會氣喘發作得這麼厲害，因此沒帶到氣喘藥，在上海也找不到類似藥物，只好緊急取消演唱行程送往醫院，後來他才驚覺只要氣喘發作就不能再演唱的事實，回憶起當時的情況他坦承「其實有點危險」。

另外，殷正洋受訪時透露自己不久前曾不幸確診新冠肺炎，好在只有前兩天有發燒，吃了兩天退燒藥後情況就逐漸回穩，之後也沒有出現太嚴重情況，身體已逐漸恢復健康，至於氣喘情況也在穩定控制中並無大礙。