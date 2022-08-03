美國眾議院議長裴洛西昨(2日)晚間10點44分搭乘專機抵達松山機場，隨即下榻君悅酒店，在台灣停留一晚。她今(3日)於上午9時許拜會立法院，由於立法院長游錫堃篩檢仍為「陽性」，因此由副院長蔡其昌先生代表立法院率四大黨團領導人接待歡迎。
裴洛西致詞時表示，非常感謝蔡副院長熱誠歡迎我們，非常開心和同事委員一起來到這裡，謝謝您剛才的溢美之詞，尤其對國會的讚美，美國對台灣支持都是跨黨派的大力支持，剛才您說道我是台灣的朋友，我覺得對我來說這是很大的讚美，但其實我是代表所有同事接受這項殊榮。
裴洛西更談到，美國所通過晶片法案，這是我們今天在座所有的議員都有共同貢獻，我覺得這是非常好機會，讓美國、台灣雙方能在經濟領域上共同合作。
裴洛西今日預計行程如下：
◎9時：拜會立法院
◎10時30分：總統府拜會總統蔡英文
◎12時：總統蔡英文在台北賓館舉行午宴接待。
◎14時：前往景美人權文化園區
◎17時：搭乘專機離台
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。