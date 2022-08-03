裴洛西一早拜會立法院。(取自直播)

裴洛西抵達立法院。(直播畫面)

【互動直播室】裴洛西一早拜會立法院 發表公開談話

美國眾議院議長裴洛西昨(2日)晚間10點44分搭乘專機抵達松山機場，隨即下榻君悅酒店，在台灣停留一晚。她今(3日)於上午9時許拜會立法院，由於立法院長游錫堃篩檢仍為「陽性」，因此由副院長蔡其昌先生代表立法院率四大黨團領導人接待歡迎。

裴洛西致詞時表示，非常感謝蔡副院長熱誠歡迎我們，非常開心和同事委員一起來到這裡，謝謝您剛才的溢美之詞，尤其對國會的讚美，美國對台灣支持都是跨黨派的大力支持，剛才您說道我是台灣的朋友，我覺得對我來說這是很大的讚美，但其實我是代表所有同事接受這項殊榮。

裴洛西更談到，美國所通過晶片法案，這是我們今天在座所有的議員都有共同貢獻，我覺得這是非常好機會，讓美國、台灣雙方能在經濟領域上共同合作。

裴洛西今日預計行程如下：

◎9時：拜會立法院

◎10時30分：總統府拜會總統蔡英文

◎12時：總統蔡英文在台北賓館舉行午宴接待。

◎14時：前往景美人權文化園區

◎17時：搭乘專機離台